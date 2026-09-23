TP.HCM yêu cầu trường học rà soát cây xanh trước mùa mưa bão

Gốc cây cổ thụ tại trường THPT Marie Curie. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thành phố đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây nhiều mưa giông.

Sở cho biết Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành bão, khiến diễn biến thời tiết phức tạp. Trong đợt mưa giông, gió giật mạnh vừa qua, TP.HCM đã xảy ra sự cố ngã đổ cây xanh, ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục.

Do đó, sở yêu cầu các trường phối hợp với cơ quan chuyên môn tại địa phương khẩn trương rà soát tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng bảo đảm an toàn của cây xanh, từ rễ, thân, cành đến tán lá.

Những cây có nguy cơ gãy, đổ phải được xử lý kịp thời. Đặc biệt, các trường cần ưu tiên đốn hạ, thay thế ngay những cây có dấu hiệu sâu, mục, nghiêng hoặc có bộ rễ bị tổn hại nghiêm trọng.

Đối với các trường có nhu cầu trồng thêm cây xanh, Sở GD&ĐT đề nghị liên hệ các đơn vị chuyên ngành để được tư vấn về chủng loại phù hợp. Việc kiểm tra, đánh giá và xử lý cây xanh cũng phải được thực hiện định kỳ nhằm phát hiện sớm những cây có nguy cơ gây mất an toàn.

Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh việc duy trì cây xanh trong trường học vẫn cần thiết đối với môi trường giáo dục và mảng xanh đô thị. Tuy nhiên, việc trồng, chăm sóc cây phải bảo đảm an toàn cho học sinh, đồng thời tuân thủ danh mục cây xanh đô thị được phép trồng trên địa bàn.

Các cơ sở giáo dục không được trồng những loại cây thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế trồng, trong đó có cây chứa độc tố gây nguy hiểm cho người, cây ăn quả và những loại cây có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường theo quy định của UBND TP.HCM.

Các trường cũng cần xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan chuyên môn tại địa phương để kiểm tra cây xanh định kỳ hàng năm, đặc biệt vào đầu năm học và trước mùa mưa bão.

Việc chăm sóc, cắt tỉa những cây này cần được thực hiện bởi đơn vị chuyên ngành, đúng kỹ thuật để vừa bảo đảm an toàn vừa duy trì khả năng sinh trưởng của cây.

Đáng chú ý, các trường cần hướng dẫn học sinh quy tắc an toàn khi sinh hoạt, vui chơi tại khu vực có nhiều cây xanh, đặc biệt là nơi có cây lớn, cây cổ thụ.

Học sinh được khuyến cáo tuyệt đối không trú mưa, trú nắng dưới gốc cây to; không leo trèo hoặc tụ tập vui chơi gần gốc cây trong thời điểm có mưa giông, gió lớn.