Tp.HCM yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư Bắc Tân Uyên phát triển

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư

Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tp.HCM, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng trong những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm, xã Bắc Tân Uyên tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 515,990 tỷ đồng, tương đương 88% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,89%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Lãnh đạo HĐND Tp.HCM làm việc với xã Bắc Tân Uyên nơi đặt loạt các cụm công nghiệp.

Lãnh đạo HĐND Tp.HCM yêu cầu địa phương tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại; đồng thời thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm cần được tập trung thực hiện, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bắc Tân Uyên đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển sau khi Tp.HCM mở rộng địa giới hành chính, với nhiều dự án hạ tầng, đô thị và công nghiệp được triển khai, nghiên cứu trên địa bàn.

Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III

Trước đó, tại buổi làm việc liên quan đến định hướng quy hoạch khu vực, xã Bắc Tân Uyên cũng kiến nghị thành phố rà soát quy hoạch liên quan đến cụm công nghiệp Tân Định 1 và Tân Định 2 trong mối tương quan với KCN Bắc Tân Uyên 2.

Địa phương cho rằng cần đánh giá tổng thể khả năng kết nối giao thông, cao độ nền, thoát nước và xử lý nước thải giữa các khu, cụm công nghiệp liền kề, nhằm tránh phát sinh bất cập khi các dự án cùng được triển khai.

Một phương án được đề xuất là nghiên cứu nhập cụm công nghiệp Tân Định 1 và Tân Định 2 vào KCN Bắc Tân Uyên 2 để mở rộng, qua đó có thể hình thành không gian công nghiệp tập trung, đồng bộ hơn về hạ tầng.

Bên cạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu xã Bắc Tân Uyên tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III và Đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên.

Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình định hình không gian phát triển mới của khu vực.

Việc hoàn thiện các tiêu chí đô thị không chỉ liên quan đến quy mô dân số, hạ tầng kỹ thuật mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, giao thông, môi trường và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tp.HCM.

Trong thời gian tới, xã Bắc Tân Uyên được yêu cầu tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Tp.HCM để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo thành phố xem xét, giải quyết.

Với vị trí nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và hạ tầng được kỳ vọng tạo thêm dư địa để Bắc Tân Uyên phát huy lợi thế, đóng góp vào quá trình phát triển chung của Tp.HCM trong giai đoạn mới.