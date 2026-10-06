TP HCM yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Theo Cổng thông tin điện tử TP HCM, UBND thành phố vừa ban hành công văn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và tạo lập quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT.

Theo yêu cầu của UBND TP, việc xác định, tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đất đai, tài chính, đầu tư công và các quy định có liên quan.

Đối với quỹ đất còn người sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, việc tạo lập quỹ đất thanh toán phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai.

Thành phố lưu ý việc một khu đất đã được xác định trong dự án BT hoặc nằm trong danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán không thay thế trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện phải căn cứ tình trạng pháp lý cụ thể của từng khu đất, xác định rõ quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định. Các thủ tục phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

UBND TP HCM yêu cầu các thủ tục về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất và cho thuê đất được thực hiện theo pháp luật đất đai và các quy định có liên quan.

Việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án BT và phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định.

(Ảnh minh họa: Hải Quân).

Rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán

UBND TP HCM giao cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp, UBND cấp xã nơi có đất và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, hướng dẫn việc xác định căn cứ, điều kiện và thẩm quyền thu hồi đất đối với từng khu đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục đất đai liên quan.

Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát điều kiện pháp lý về đất đai, hướng dẫn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định.

Sở Tài chính được giao phối hợp rà soát, tham mưu nguồn kinh phí và cơ chế để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cơ quan này đồng thời hướng dẫn, tham mưu việc quản lý, hạch toán, hoàn trả, quyết toán các khoản kinh phí và rà soát các nội dung về tài chính, thanh toán.

Trong đó, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tham mưu việc xử lý chênh lệch giữa giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất thanh toán, cũng như quyết toán hợp đồng BT theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước đối với quỹ đất dự kiến thanh toán, trong đó phối hợp rà soát sự phù hợp của quỹ đất với mục tiêu, quy mô và tính chất của dự án BT.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp rà soát vị trí, ranh giới và chức năng sử dụng đất của từng khu đất dự kiến thanh toán với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tham mưu xử lý trường hợp chưa phù hợp hoặc chưa thống nhất với quy hoạch.

Sở Tư pháp phối hợp rà soát các vấn đề pháp lý liên ngành, nhất là những nội dung còn có cách hiểu, áp dụng khác nhau hoặc phát sinh vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giữa pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đất đai, đầu tư công, tài chính và các quy định liên quan.

Làm rõ nguồn gốc, hiện trạng từng khu đất

UBND các phường, xã nơi có quỹ đất thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp rà soát nguồn gốc, quá trình quản lý, hiện trạng sử dụng đất, người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu, cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật, thẩm quyền và tiến độ dự án.

Cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đối với từng quỹ đất thanh toán, chủ động đôn đốc và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị, cơ quan này phải tổng hợp đầy đủ hồ sơ, ý kiến và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP HCM xem xét, chỉ đạo; không để việc phối hợp, xin ý kiến kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ tạo lập quỹ đất và thực hiện dự án BT.