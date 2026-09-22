TP.HCM yêu cầu không để sinh bỏ học chỉ vì giao thông khó khăn

Học sinh TP.HCM trong đợt triều cường cuối năm 2025. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, đặc biệt tại những khu vực phải di chuyển qua sông, suối, lòng hồ hoặc có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt trong mùa mưa bão.

Không để học sinh tự đi qua khu vực nguy hiểm

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường phải phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương rà soát những tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn.

Việc rà soát tập trung vào các điểm trường, tuyến đường học sinh phải vượt sông, suối, lòng hồ bằng đò, thuyền, bè, mảng và các phương tiện khác. Những vị trí qua cầu treo, cầu tạm, đập tràn; khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu hoặc bị chia cắt trong mùa mưa bão cũng nằm trong diện cần kiểm tra.

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí và từng nhóm học sinh có nguy cơ cao. Sở yêu cầu tuyệt đối không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.

Với những khu vực cần hỗ trợ, cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp UBND cấp xã, lực lượng công an, quân đội, các đoàn thể và đơn vị liên quan để tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tại các vị trí xung yếu.

Đáng chú ý, trong trường hợp phải tổ chức phương tiện đưa đón học sinh qua sông, suối, lòng hồ, phương tiện phải đáp ứng các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định và điều khiển bởi người có chuyên môn phù hợp.

Các phương tiện này phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh. Học sinh phải sử dụng áo phao và các thiết bị an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để xác định rõ điều kiện thời tiết, mực nước và những tình huống buộc phải tạm dừng việc đưa đón học sinh.

Khi hoạt động đưa đón phải tạm dừng, thông tin cần được chuyển kịp thời đến nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh để chủ động phương án đi lại.

Học sinh TP.HCM lội nước về nhà do triều cường dâng cao. Ảnh: Hoàng Việt.

Không để giao thông ảnh hưởng việc đi học

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn trước mắt, UBND xã, phường, đặc khu được đề nghị rà soát tổng thể nhu cầu sửa chữa, đầu tư cầu, đường và các công trình giao thông phục vụ học sinh đến trường.

Những vị trí cấp thiết, trọng yếu cần xác định để ưu tiên bố trí và lồng ghép nguồn lực. Với những nơi chưa thể khắc phục ngay, địa phương phải có phương án cảnh báo, phân luồng, hỗ trợ, đưa đón hoặc tổ chức tuyến đi lại thay thế an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Sở yêu cầu không để học sinh phải nghỉ học hoặc bỏ học chỉ vì điều kiện giao thông, đi lại khó khăn.

Trong mùa mưa bão, các cơ sở giáo dục phải tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình giao thông trên địa bàn, đồng thời duy trì thông tin thường xuyên với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh.

Khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở, chia cắt hoặc xuất hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn, nhà trường phải chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền, không tổ chức cho học sinh di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời lên cấp có thẩm quyền.

Cùng với các giải pháp về hạ tầng và đưa đón, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn, đuối nước và ứng phó với những tình huống nguy hiểm trên đường đến trường.

Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt tại khu vực ven biển, đảo, sông, hồ, địa hình dốc, vùng sâu, vùng xa và những nơi chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai.