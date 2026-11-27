Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, công trình trọng điểm và chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Tăng tốc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, giải ngân đầu tư công

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 26/11/ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Quốc lộ 13 đang được đầu tư mở rộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP.HCM.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh một số nhiệm vụ, chỉ tiêu của thành phố còn nhiều khó khăn; việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định thời gian còn lại của năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu cả năm, đồng thời tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Theo đó, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt ba mục tiêu kinh tế trọng tâm: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,2%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Thành phố yêu cầu rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế theo quy định; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời.

Đối với đầu tư công, chỉ thị nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công. Thành phố kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, đẩy nhanh công trình trọng điểm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy TP.HCM đặt ra là khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh công trình trọng điểm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Thành phố yêu cầu tập trung rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án. Ưu tiên các dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng.

Khẩn trương thi công mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua phường Bình Hòa, TP.HCM.

Việc hoàn thành sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công phải bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, tránh để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12/2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã được xác định trong chương trình công tác; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và các dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Song song đó, tiếp tục rà soát, khắc phục những bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết khó khăn của cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm hiệu quả thực chất, an toàn, thông suốt.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực tế, tập trung giải quyết công việc tại cơ sở; giảm hội họp, báo cáo không cần thiết. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng sản phẩm làm thước đo đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và cá nhân trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tổ chức tổng kết, đánh giá thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2026, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, ngân sách, đầu tư công và danh mục công trình, dự án trọng điểm để triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2027.