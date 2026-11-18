Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), kết hợp vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu, giải thưởng cao quý năm 2026. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo trong chiến lược phát triển TP HCM ở giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi ngành Giáo dục thành phố vận hành trên không gian phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM.

Hiện TP HCM có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 3.438 cơ sở giáo dục và hơn 2,5 triệu học sinh. Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn mạng lưới giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn ngành vẫn duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi ra lớp đạt 95,1%; thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Đặc biệt, chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học đã hoàn thành với 1.027 phòng học mới được đưa vào khai thác trước thềm năm học mới.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục thành phố. Cơ sở dữ liệu ngành đã kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỷ lệ định danh đạt trên 99%; 100% công tác tuyển sinh đầu cấp được phân quyền tự động qua bản đồ số.

Bên cạnh đó, TP HCM chủ động thí điểm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, STEM, STEAM vào các trường chuyên, trường chất lượng cao và trường học số. Thành phố cũng triển khai chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế; đồng thời tổ chức cơ chế mượn, trả sách giáo khoa miễn phí tại thư viện cho học sinh có nhu cầu.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ.

Đáng chú ý, đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được khởi động, song song với định hướng đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử vào môi trường học đường.

Tuy nhiên, theo ông Lê Quốc Phong, ngành Giáo dục thành phố vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có áp lực gia tăng dân số cơ học, tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực đô thị hóa nhanh, chênh lệch điều kiện học tập giữa các địa bàn và thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù.

Từ thực tế này, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành Giáo dục tập trung thực hiện chủ đề năm học 2026 - 2027: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là đổi mới tư duy quản lý theo nguyên tắc “giảm để tăng”. Theo đó, cần giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách hành chính, giảm các cuộc thi hình thức, giảm áp lực thành tích để tăng thời gian tự học, nghiên cứu của giáo viên và thời gian trải nghiệm, sáng tạo của học sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá cũng phải phản ánh trung thực năng lực và sự tiến bộ của người học, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong giáo dục. Chất lượng thực chất phải trở thành thước đo quan trọng trong hoạt động dạy và học tại từng cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp AI, công nghệ số, STEM, STEAM vào chương trình học; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh tự nhiên trong trường học, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghệ mũi nhọn và lĩnh vực trọng yếu.

Không chỉ chú trọng tri thức hiện đại, giáo dục TP HCM còn phải kết hợp hài hòa với việc bồi đắp văn hóa truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần nhân ái. Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao triển khai chương trình nghệ thuật học đường, hướng đến đưa nghệ thuật truyền thống đến 100% học sinh phổ thông.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định đội ngũ thầy cô giáo là nhân tố quyết định thành bại của quá trình đổi mới. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cho giáo dục, khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ phù hợp với thẩm quyền, cơ chế đặc thù của thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề, có thêm động lực cống hiến và phát huy năng lực chuyên môn.

Cùng chia sẻ về định hướng phát triển giáo dục thành phố, ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết năm 2026 đánh dấu giai đoạn có nhiều thay đổi đối với toàn ngành, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục đến yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo và Luật Phát triển đô thị đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, mở ra cơ hội để TP HCM triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực mới cho phát triển giáo dục.

Với định hướng quy hoạch tầm nhìn dài hạn, giáo dục được xác định là nền tảng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Ngành Giáo dục sẽ tiếp tục tham mưu các chính sách phát triển hệ thống trường lớp, đầu tư trang thiết bị, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường học tiên tiến, hiện đại.

Đặc biệt, Giám đốc Sở cho rằng dù công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức, nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu, nhân cách và trách nhiệm của người thầy trong hành trình giáo dục con người.

Do đó, mỗi nhà giáo không chỉ đảm nhận vai trò truyền đạt kiến thức mà còn phải là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng học tập, nuôi dưỡng tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong học sinh.

“Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải quan tâm xây dựng, phát triển và chăm lo cho đội ngũ nhà giáo”, ông Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.

9 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc.

Dịp này, TP HCM chúc mừng 9 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; 50 nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản và 10 nhà giáo xuất sắc nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2026.