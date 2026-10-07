TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp bất động sản khai báo thông tin dự án qua VNeID

TP. HCM yêu cầu doanh nghiệp địa ốc khai báo dự án qua VNeID. (Ảnh minh họa).

Theo quy định, tài khoản của doanh nghiệp phải gắn với danh tính điện tử và đăng nhập thông qua ứng dụng VNeID theo mã định danh đã đăng ký. Mỗi chủ đầu tư và sàn giao dịch sẽ được cấp 2 tài khoản, có thể được cấp thêm nếu triển khai nhiều dự án; riêng các đơn vị chỉ kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản được bàn giao 1 tài khoản.

Cùng với việc định danh, doanh nghiệp bắt buộc phải công khai các hồ sơ pháp lý quan trọng của dự án như quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường cần tăng cường tính minh bạch về pháp lý và thông tin dự án, giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động doanh nghiệp và hỗ trợ người mua nhà, nhà đầu tư kiểm chứng dữ liệu. Các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ báo cáo sẽ bị xử phạt theo quy định: Chủ đầu tư không công khai hoặc khai báo sai lệch thông tin dự án đối mặt mức phạt từ 300 đến 400 triệu đồng; sàn giao dịch không thực hiện chế độ báo cáo hoặc không niêm yết đầy đủ hồ sơ hợp lệ có thể bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng.

Đánh giá từ giới chuyên gia cho thấy quy định mới sẽ đặt trực tiếp trách nhiệm cập nhật và tính chính xác của dữ liệu lên doanh nghiệp, góp phần chuẩn hóa thông tin và nâng cao hiệu quả giám sát thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.