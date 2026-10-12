TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh dự án cầu Cần Giờ, metro Bến Thành - Cần Giờ

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tại buổi khảo sát tiến độ triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn xã Cần Giờ, xã An Thới Đông và xã Bình Khánh.

Không để hồ sơ chờ xử lý làm chậm tiến độ dự án

Theo đó, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed cùng đơn vị liên quan trong triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm tại khu vực Cần Giờ.

Đoạn đi qua Rừng Sác thuộc xã Cần Giờ cũng đã được tập kết nhiều cần cẩu, máy khoan cọc cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một số nội dung đã có chuyển biến tích cực, nhất là việc bàn giao phần lớn diện tích phục vụ dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ. Tuy nhiên, một số nội dung về xác minh đối tượng, bồi thường, hỗ trợ, di dời hạ tầng kỹ thuật, công tác phối hợp giữa địa phương với chủ đầu tư, đơn vị chủ quản hạ tầng còn chậm.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với những dự án trọng điểm là nhiệm vụ chính trị cần tập trung cao độ. Đồng thời, khắc phục tình trạng hồ sơ chờ xử lý giữa các cơ quan, đơn vị.

Việc thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải chủ động giải quyết ngay. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết không để kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Ấn định mốc tiến độ cho những dự án trọng điểm Cần Giờ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng, kịp thời giải quyết kiến nghị hợp pháp, chính đáng; quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

Hướng tuyến metro Cần Giờ - Bến Thành. Đồ họa: Phan Nhật.

Các địa phương phấn đấu hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc trách nhiệm địa phương trước ngày 30/10.

UBND các xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư, nhà thầu lập sơ đồ tiến độ chi tiết (sơ đồ Gant) cho từng dự án trọng điểm, trong đó phải xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp.

Riêng xã Bình Khánh, chủ động phối hợp hoàn tất xác minh 51 trường hợp còn lại chậm nhất trước ngày 15/10. Còn xã An Thới Đông tập trung xử lý hồ sơ còn lại, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, chậm nhất trước ngày 30/10.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM giao các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục dự án cầu Cần Giờ, trình UBND TP.HCM trước ngày 15/10, phấn đấu phê duyệt dự án trước ngày 20/10; đồng thời sớm bàn giao ranh mốc ngoài thực địa để xã Bình Khánh triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc trong việc di dời hệ thống điện, cấp nước, viễn thông tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Phương án di dời cần được phê duyệt trước ngày 20/10 để nhà đầu tư tổ chức thi công công trình, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/12 theo cam kết với lãnh đạo thành phố.

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục và phê duyệt dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu, sớm bàn giao ranh mốc dự án ngoài thực địa, để địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.