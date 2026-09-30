TP.HCM yêu cầu bảo đảm đủ chỗ học lớp 1, lớp 6

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các địa phương chuẩn bị sớm cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028, trong đó đặc biệt chú trọng việc rà soát dữ liệu cho việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và năng lực tiếp nhận của các trường.

Công tác tuyển sinh đầu cấp phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ dự báo và xây dựng phương án tuyển sinh. Việc tuyển sinh cũng cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Rà soát từng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh

Theo hướng dẫn, UBND các phường, xã, đặc khu cần chủ động rà soát, thống kê đầy đủ trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.

Trong đó, các cơ sở giáo dục có trẻ lớp mẫu giáo và học sinh lớp 5 phải rà soát, cập nhật, xác thực dữ liệu đối tượng tuyển sinh. Nơi cư trú thực tế của học sinh được xác định thông qua dữ liệu VNeID nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng thuộc diện phổ cập giáo dục.

Dữ liệu cũng phải cập nhật đúng thời gian trên trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố. Các địa phương đồng thời phải tăng cường tuyên truyền, vận động và phối hợp với các cơ sở giáo dục để bảo đảm trẻ em trong độ tuổi được tiếp cận đầy đủ thông tin và đăng ký tuyển sinh đúng quy định.

Đối với các trường, Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát, cập nhật và xác thực đầy đủ, chính xác dữ liệu trẻ lớp lá, học sinh lớp 5 theo hướng dẫn. Dữ liệu phải cập nhật đúng thời gian trên trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố.

Việc rà soát này nhằm tạo cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng phương án tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, đồng thời giúp địa phương nhận diện sớm những khu vực có nguy cơ phát sinh áp lực về chỗ học.

Học sinh lớp 1 tại trường TH - THCS - THPT Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Tránh nơi thiếu, nơi thừa

Bên cạnh dữ liệu học sinh, UBND cấp xã phải rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, số phòng học, đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp nhận của các trường công lập trên địa bàn.

Các địa phương cần phối hợp với Sở GD&ĐT và các phường, xã lân cận để đề xuất khu vực tuyển sinh linh hoạt, phù hợp với thực tế. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và điều tiết học sinh hợp lý giữa các trường.

Đối với những khu vực có nguy cơ thiếu hoặc thừa chỗ học, địa phương phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Những nơi chưa có trường THCS hoặc có mật độ dân cư cao, áp lực tuyển sinh lớn cần chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung quỹ đất và xây dựng trường học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học đang triển khai, đồng thời kịp thời báo cáo UBND TP.HCM những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ giải quyết. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh trong độ tuổi trên địa bàn trong năm học 2027-2028.

Sau khi kết thúc tuyển sinh, các địa phương phải chỉ đạo trường học cập nhật kịp thời kết quả tuyển sinh và tình hình nhập học trên hệ thống.

UBND cấp xã có trách nhiệm phê duyệt danh sách tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo thẩm quyền, đồng thời rà soát, tổng hợp những học sinh chưa nhập học hoặc chưa được bố trí chỗ học để phối hợp với Sở GD&ĐT có phương án xử lý.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo chỉ tiêu được phê duyệt và phối hợp với UBND cấp xã trong việc rà soát nguồn tuyển, xây dựng phương án tuyển sinh tại các khu vực linh hoạt, liên địa bàn.

Các trường phải tiếp nhận học sinh đúng chỉ tiêu và phương án, đồng thời công khai thông tin về tuyển sinh. Khi phát sinh trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, sai lệch hoặc học sinh ngoài kế hoạch, nhà trường phải phối hợp với UBND cấp xã và Sở GD&ĐT để xử lý.

Dữ liệu về đăng ký, tuyển sinh, nhập học và các trường hợp phát sinh cũng phải cập nhật đầy đủ, kịp thời trên hệ thống. Sở GD&ĐT yêu cầu dữ liệu tuyển sinh cần đồng bộ với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục để phục vụ quản lý học sinh trong năm học.