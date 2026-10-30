TP.HCM yêu cầu bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp đường 991 trước ngày 31/12

Ngày 29/10, UBND TP.HCM cho biết đã ban hành Kế hoạch số 596/KH-UBND về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP.HCM, thuộc địa bàn phường Phú Mỹ và phường Tân Thành.

Phối cảnh nút giao đường 991 với quốc lộ 51 (Ảnh: Ban Giao thông).

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phải xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Các đơn vị cần phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng chính sách và đối tượng. Đồng thời, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Đoàn khảo sát dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, phối hợp giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn thanh toán, quyết toán.

Sở Xây dựng phối hợp giải quyết các vấn đề về xây dựng, nhà ở, quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư và hạ tầng kỹ thuật. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố có trách nhiệm cung cấp hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất, phối hợp tiếp nhận mặt bằng và xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp với tiến độ bàn giao.

UBND phường Phú Mỹ và phường Tân Thành chịu trách nhiệm tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trên địa bàn; phối hợp kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập và thực hiện phương án bồi thường theo quy định. Hai địa phương tổ chức bàn giao mặt bằng theo từng đợt khi đủ điều kiện, quản lý diện tích đất đã thu hồi và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/12.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tổ chức chi trả và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Dự án nâng cấp đường 991 dài khoảng 10,09km, đi qua địa bàn phường Phú Mỹ và phường Tân Thành. Tuyến được chia thành hai đoạn: Đoạn 1 dài 3,13km, từ quốc lộ 51 đến gần nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đoạn 2 dài 6,96km, từ nút giao cao tốc đến nút giao đường Vành đai 4.

Tuyến đường được thiết kế với tốc độ 80km/h, mặt cắt ngang rộng 57m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn song hành, lề đường và dải phân cách giữa. Nút giao giữa đường 991 và quốc lộ 51 được tổ chức giao thông khác mức, gồm cầu vượt, hầm chui và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.330 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.929 tỷ đồng; chi phí xây dựng đường khoảng 3.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trước đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành vào quý I/2030.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4, tuyến 99B và tuyến nối Hồ Tràm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.