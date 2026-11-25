Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ngày 25/11, UBND TP.HCM cho biết, thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 658 về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1: Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Đường Vĩnh Lộc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông (Ảnh: Anh Tú).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 6.900 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 5.807 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 7km, được mở rộng từ 18m lên 30m, quy mô 4 làn xe cơ giới. Công tác thu hồi đất dự kiến ảnh hưởng đến gần 24ha đất, với khoảng 1.424 trường hợp; trong đó có 93 hộ dân cần bố trí tái định cư.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai qua 16 bước, từ thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất đến lập, niêm yết, lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

Thành phố yêu cầu phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15/12/2026. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư được thực hiện từ ngày 16/12/2026 - 16/1/2027.

Việc tiếp nhận, quản lý quỹ đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được thực hiện theo từng đoạn, từng khu vực đủ điều kiện. Thành phố yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 31/3/2027.

Rõ trách nhiệm từng đơn vị, bảo đảm tiến độ

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

TP.HCM chi gần 6.900 tỷ đồng mở rộng đường Vĩnh Lộc lên 30m (Ảnh: Anh Tú).

Sở Tài chính chủ trì tham mưu cân đối, bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tiến độ dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí. Sở Xây dựng phối hợp rà soát quỹ nhà, đất tái định cư, đề xuất phương án bố trí và hướng dẫn xử lý các nội dung liên quan đến di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt phối hợp với các địa phương, đơn vị cung cấp hồ sơ pháp lý, ranh giới thu hồi đất; phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường và tổ chức di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; tiếp nhận, quản lý mặt bằng được bàn giao.

UBND các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân trực tiếp tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng trên địa bàn; giải quyết hồ sơ, kiến nghị thuộc thẩm quyền, vận động người dân bàn giao đất và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc trên phần mềm quản lý tiến độ trước 17h thứ Năm hằng tuần, đồng thời gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Khi hoàn thành, đường Vĩnh Lộc được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây như Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân; đồng thời chia sẻ lưu lượng giao thông với quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM.