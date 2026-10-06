TP.HCM:Xuyên đêm giải cứu 12 người mắc kẹt trong vùng nước dữ

Ngày 6.10, Công an TP.HCM cho biết, vào lúc 22 giờ 43 phút ngày 5.10, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) - Công an TP.HCM nhận tin báo có nhiều người bị cô lập, mắc kẹt tại khu vực công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh.

Ngay lập tức, đơn vị nhanh chóng điều động 5 xe các loại, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh – Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 32.

Các cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm trên diện rộng để giải cứu người dân trong đêm tối

Qua nắm tình hình ban đầu, do mưa lớn từ chiều ngày 5.10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, khiến nước Suối Cái dâng cao, tạo dòng chảy xiết và gây ngập trên diện rộng khoảng 20ha. Trong vùng ngập có 4 hộ dân và 1 lán trại của công nhân đang thi công nạo vét Suối Cái, nhiều người bị nước bao vây, không thể tự di chuyển ra ngoài.

Trong đêm tối, nước tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh và tầm nhìn hạn chế khiến việc tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt gặp rất nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi, dây CNCH, chia thành nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng để tiếp cận từng khu vực nhà dân, lán trại và chòi canh phương tiện.

Giải cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn

Đến khoảng 1 giờ 25 phút ngày 6.10, lực lượng CNCH đã tiếp cận và đưa được 7 người đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn. Qua thông tin từ những người vừa được giải cứu, lực lượng chức năng xác định vẫn còn nhiều người mắc kẹt sâu bên trong khu vực ngập nước.

Theo đó, các mũi cứu nạn tiếp tục tiến sâu vào vùng ngập. Đến khoảng 2 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng CNCH tiếp tục giải cứu được thêm 2 người. Đến khoảng 4 giờ 00 phút, thêm 3 người được tìm thấy và giải cứu đến nơi an toàn.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra lại hiện trường sau khi đã đưa các nạn nhân ra ngoài, một xuồng máy của lực lượng làm nhiệm vụ bị lật do dòng nước chảy quá xiết. Các cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong dòng nước lạnh, chờ lực lượng và phương tiện tiếp cận hỗ trợ.

Chạy đua xuyên đêm giữa dòng nước dữ, các cán bộ, chiến sĩ đã giải cứu thành công, bảo vệ an toàn tính mạng của 12 người dân

Dù đối mặt với nhiều hiểm nguy, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân và đồng đội. Đến 5 giờ 30 phút ngày 6.10, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ kết thúc, tổng cộng 12 người đã được lực lượng chức năng cứu và đưa đến nơi an toàn.

Giữa đêm tối, trong dòng nước chảy xiết và điều kiện cứu nạn đầy nguy hiểm, sự phản ứng nhanh chóng, tinh thần trách nhiệm, quyết đoán và không ngại gian khổ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giúp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ.