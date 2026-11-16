TP.HCM xuất quân, quyết vào top 2 Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

TP.HCM chuẩn bị kỹ lưỡng, đồn lực cho mục tiêu top 2

Sáng 16/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tham dự Đại hội với tư cách chủ nhà, đoàn thể thao TP.HCM có gần 2.000 thành viên, gồm 112 cán bộ, 432 huấn luyện viên và 1.453 vận động viên, tranh tài ở 46/48 môn. Mục tiêu của đoàn là nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, đồng thời cạnh tranh vị trí số một ở 17 môn, phân môn thế mạnh.

Báo cáo công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó trưởng đoàn, cho biết thành phố đã đánh giá lực lượng, phân nhóm các môn thể thao để xác định trọng tâm đầu tư, ưu tiên những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương.

Sáng 16/11, đoàn Thể thao TP.HCM tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Huy Như

Trong năm 2026, TP.HCM tổ chức tập huấn nước ngoài cho 306 vận động viên và 65 huấn luyện viên thuộc 26 môn tại Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Belarus, Philippines... Bên cạnh đó, hoạt động tập huấn trong nước được triển khai ở 49 môn với 1.390 vận động viên và 313 huấn luyện viên.

Thông qua quá trình tập huấn, thi đấu cọ xát, ban huấn luyện có điều kiện đánh giá phong độ, điều chỉnh giáo án và hoàn thiện lực lượng trước khi bước vào Đại hội.

Ngoài công tác chuyên môn, TP.HCM cũng xây dựng các chính sách động viên vận động viên đạt thành tích cao. Theo đó, UBND thành phố dự kiến xem xét chế độ trợ cấp ưu đãi 5 triệu đồng/tháng trong chu kỳ 4 năm đối với vận động viên giành huy chương vàng tại Đại hội.

Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao thành phố cũng dự kiến thưởng 5 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng ở nội dung cá nhân, đôi và đồng đội dưới 4 người; mức thưởng 10 triệu đồng dành cho nội dung tập thể từ 4 người trở lên.

Đây được xem là nguồn động viên để các vận động viên nỗ lực thi đấu, đồng thời góp phần xây dựng chính sách chăm lo lâu dài cho thể thao thành tích cao của thành phố.

Trách nhiệm và kỳ vọng của chủ nhà

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thành phố đặt kỳ vọng lớn vào đoàn thể thao nhưng không muốn biến kỳ vọng thành áp lực thành tích. Điều quan trọng là mỗi vận động viên bước vào cuộc tranh tài với sự tự tin, quyết tâm cao nhất, phát huy năng lực và giữ vững tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Mạnh Cường (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) nhấn mạnh rách nhiệm của mỗi thành viên đoàn thể thao TPHCM trong việc thể hiện hình ảnh thành phố chủ nhà.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị ban lãnh đạo đoàn giữ vững đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ và chăm lo chu đáo cho các đội tuyển. Các huấn luyện viên cần chuẩn bị kỹ phương án chuyên môn, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho vận động viên trong những thời điểm khó khăn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên đoàn thể thao trong việc thể hiện hình ảnh thành phố chủ nhà. Không chỉ thi đấu đạt kết quả tốt, các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ còn là những đại sứ góp phần giới thiệu một TP.HCM văn minh, năng động, nghĩa tình và hiếu khách.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thực hiện nghi thức trao cờ xuất quân cho đoàn thể thao thành phố. Thay mặt toàn đoàn nhận nhiệm vụ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng đoàn, khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu được giao.

Ông Trần Thế Thuận cho biết đoàn nhận thức rõ trách nhiệm của địa phương đăng cai. Vì vậy, bên cạnh việc tập trung tối đa cho nhiệm vụ thi đấu, mỗi thành viên còn phải thể hiện sự chu đáo, chân thành và tinh thần hiếu khách với các đoàn bạn.

Ông Trần Thế Thuận (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) Trưởng đoàn, khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu được thành phố giao phó

“Trước lãnh đạo và Nhân dân Thành phố, thay mặt toàn Đoàn, tôi xin hứa sẽ giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chủ động vượt qua mọi khó khăn và dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi lễ, tuyển thủ thể dục dụng cụ Trần Thị Quỳnh Như, người giành huy chương vàng Cúp thế giới năm 2026, gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo và người dân thành phố.

Nữ vận động viên khẳng định toàn đoàn sẽ giữ vững bản lĩnh, vượt qua áp lực, nỗ lực thi đấu để đạt thành tích tốt nhất, đồng thời chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò đăng cai chính, vừa đảm nhận công tác tổ chức, vừa hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế của một trong những trung tâm thể thao hàng đầu cả nước.

Với lực lượng đông đảo cùng quá trình chuẩn bị được đầu tư, đoàn thể thao TP.HCM bước vào Đại hội với quyết tâm cạnh tranh những vị trí cao nhất, đồng thời góp phần tạo nên một kỳ Đại hội thành công trên sân nhà.