Đứng đầu danh sách xử phạt với mức tiền cao nhất là 140 triệu đồng là Công ty TNHH IDOCTOR (địa chỉ tại số 20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa). Cơ sở này vi phạm do kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hàng IDR.SKIN có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Sở Y tế đã ra quyết định buộc thu hồi, tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm gồm IDR.SKIN 10GF GROWTH FACTOR AMPOULE và IDR.SKIN PHYTO PLACENTA P-DNA MASK. Đồng thời công ty phải nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố của Cục Quản lý Dược.

Sản phẩm IDR.SKIN 10GF GROWTH FACTOR AMPOULE bị buộc thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: myphamspa.

Cùng nhận mức phạt 140 triệu đồng là Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (địa chỉ tại số 156 Đường số 8, Khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa). Doanh nghiệp này bị xử phạt vì hành vi quảng cáo, tư vấn sản phẩm không phải là thuốc nhưng có tác dụng chữa bệnh khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc, đồng thời sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Với vi phạm này, cơ quan chức năng buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm sữa tắm trân châu Wedding, đồng thời thu hồi phiếu công bố sản phẩm đã cấp.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH (493 Nguyễn Đình Chiểu,Phường Bàn Cờ) cũng bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt với số tiền 92 triệu đồng. Cơ sở này mắc nhiều lỗi như không gửi danh sách đăng ký hành nghề thay đổi, biển hiệu thiếu thông tin cơ bản và quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh y học gia đình trong thời hạn 3 tháng, đồng thời buộc tháo gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World (1039 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất) cũng bị phạt 65 triệu đồng do mua bán thuốc, dược liệu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc không đúng phạm vi được cấp, cùng hành vi hành nghề dược không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng. Cơ sở này bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Đáng chú ý, đợt thanh tra cũng ghi nhận hàng loạt nhà thuốc vi phạm quy định chuyên môn như bán thuốc kê đơn không có đơn, vắng mặt dược sĩ và không liên thông dữ liệu quốc gia. Ngoài ra, nhiều cơ sở còn kinh doanh thuốc đã có thông báo thu hồi, hết hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiêu biểu trong nhóm này là Công ty TNHH Nhà thuốc tây Bảo Nhi bị phạt 35 triệu đồng do bán thuốc kê đơn không có đơn. Tiếp đó, Công ty Cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long nhận mức phạt 30 triệu đồng vì mua bán thuốc sai phạm vi kinh doanh.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Châu BTH cũng bị phạt 27 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề của dược sĩ phụ trách 4,5 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác như Phan Nhân, An Khang 48, Alpha France Pharma, Đức Thiện, Từ Văn Phước, Thắng Nhất, Gia Hưng, Mai Linh, Việt Nga 3 và Hải Sơn bị phạt từ 1,5 đến 23 triệu đồng kèm các hình thức phạt bổ sung theo quy định.