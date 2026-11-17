Ngày 17/11, Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách 17 cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, với tổng số tiền 625,75 triệu đồng.

Trong đó, hai doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm chịu mức phạt cao nhất, mỗi đơn vị 140 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị xử phạt do thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng sản phẩm có tác dụng như thuốc.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị xử phạt vì sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Wedding - sữa tắm trân châu loại 1.000 ml, số lô B0309C2608; đồng thời nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế TP.HCM cấp.

Xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Cũng bị phạt 140 triệu đồng, Công ty TNHH IDOCTOR có hành vi kinh doanh mỹ phẩm với công thức không đúng hồ sơ công bố đã được duyệt.

Hai sản phẩm vi phạm gồm IDR.SKIN 10GF Growth Factor Ampoule, loại hộp 10 chai x 8 ml, số lô G16A12, hạn dùng 19/7/2029 và IDR.SKIN Phyto Placenta P-DNA Mask, loại hộp 6 miếng, số lô G15E27, hạn dùng 26/5/2029.

Với vi phạm này, công ty bị buộc thu hồi, tiêu hủy hai sản phẩm mỹ phẩm nói trên và nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm do Cục Quản lý dược cấp.

Một cơ sở khác là địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH bị xử phạt 92 triệu đồng. Các vi phạm gồm không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền; biển hiệu không có đầy đủ thông tin theo quy định và quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt.

Ngoài phạt tiền, cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in có nội dung quảng cáo vi phạm.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World cũng bị xử phạt 65 triệu đồng do mua, bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trừ trường hợp được miễn theo quy định hoặc không đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép. Cơ sở còn có hành vi hành nghề dược khi không có chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ tại vị trí công việc phải có chứng chỉ.

Công ty TNHH Nhà thuốc tây Bảo Nhi bị phạt 35 triệu đồng vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Công ty Cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long bị phạt 30 triệu đồng. Hành vi vi phạm là bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Bên cạnh các trường hợp trên, Sở Y tế TP.HCM còn ghi nhận nhiều vi phạm tại các nhà thuốc như bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thuốc đã có thông báo thu hồi.

Một số cơ sở không trang bị thiết bị công nghệ thông tin kết nối internet và phần mềm quản lý hoạt động mua bán thuốc theo quy định; không có kho bảo quản thuốc hoặc bảo quản thuốc không đúng điều kiện.

Đối với khối hộ kinh doanh bán lẻ, tình trạng người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt không ủy quyền, bán thuốc kê đơn không có đơn, không cập nhật dữ liệu liên thông và đặc biệt là kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ diễn ra khá phổ biến. Đáng chú ý, có 6 nhà thuốc để người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động nhưng không thực hiện việc ủy quyền theo quy định.