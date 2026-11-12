TP.HCM xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định

Chiều 12/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông tin về tình hình xử lý vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định trên địa bàn.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông tin về tình hình xử lý vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định trên địa bàn thành phố tại buổi họp báo chiều 12/11.

Theo thống kê của PC08, trong 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT thành phố đã lập biên bản xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.

Riêng tại phường Dĩ An, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 7.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.050 trường hợp liên quan đến xe container, xe sơ-mi rơ-moóc và rơ-moóc.

Theo thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thống kê cho thấy, thành phố đã ghi nhận 107 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, khiến 63 người tử vong và 45 người bị thương.

Tính từ ngày 15/12/2025 - 10/11/2026, TP.HCM xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và hơn 900 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 12,4%, số người chết giảm 13,8% và số người bị thương giảm khoảng 17%.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết, thời gian tới, CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp để phục vụ công tác xử lý, trong đó ưu tiên sử dụng hình ảnh làm căn cứ xử phạt nguội.

"Biện pháp xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông quyết tâm thực hiện rất mạnh", thượng tá Hoàn nhấn mạnh.

Nhiều xe đầu kéo dừng đỗ trên đại lộ Độc Lập, Khu Công nghiệp Sóng Thần, TP.HCM. Ảnh Internet.

Đối với khu vực quanh các khu công nghiệp, CSGT tập trung tuyên truyền, nhắc nhở tài xế, nhất là người điều khiển xe container, xe sơ mi rơ moóc và rơ moóc, nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến đường nhánh.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải, vận động tài xế ký cam kết không dừng, đỗ xe tràn lan, lấn chiếm lòng đường.

Công nhân và người tham gia giao thông tại những khu vực này cũng được tuyên truyền nâng cao ý thức quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, không phóng nhanh, vượt ẩu.

Một giải pháp khác là phối hợp với Sở Xây dựng, UBND và công an các xã, phường cùng ban quản lý khu công nghiệp rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông, nhất là tại các tuyến đường nhánh dẫn vào khu công nghiệp.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị sẽ đề xuất bổ sung biển báo cấm dừng, cấm đỗ, hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm và vạch kẻ đường tại những vị trí cần thiết, nhằm khắc phục các điểm bất cập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.