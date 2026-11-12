TP.HCM xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định

Chiều 12/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết trong 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT thành phố lập biên bản xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.

Tại phường Dĩ An, trong khoảng 7.000 trường hợp vi phạm, có 1.050 trường hợp liên quan đến xe chở container, sơ mi rơ moóc và rơ moóc.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 12/11. Ảnh: Phan Anh.

Theo thượng tá Hoàn, thành phố ghi nhận 107 vụ tai nạn giao thông liên quan phương tiện dừng, đỗ, làm 63 người chết và 45 người bị thương.

Tính chung từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 10/11/2026, TP.HCM xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và hơn 900 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 12,4%, số người chết giảm 13,8% và số người bị thương giảm khoảng 17%.

Thượng tá Hoàn cho biết CSGT thành phố sẽ tiếp tục xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định qua tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp. Trong đó, lực lượng chức năng ưu tiên sử dụng hình ảnh để phạt nguội.

“Biện pháp xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông quyết tâm thực hiện rất mạnh”, thượng tá Hoàn nói.

Quanh các khu công nghiệp, CSGT tập trung nhắc nhở tài xế, nhất là người điều khiển xe container và phương tiện có sơ mi rơ moóc, rơ moóc, chấp hành biển cấm dừng, cấm đỗ trên các đường nhánh.

CSGT cũng làm việc với ban quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải, để vận động tài xế cam kết không dừng, đỗ xe tràn lan, lấn chiếm đường. Công nhân và người đi đường tại các khu vực này được nhắc nhở chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, không phóng nhanh, vượt ẩu.

Bên cạnh đó, CSGT sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, UBND và công an phường, xã cùng ban quản lý các khu công nghiệp rà soát bất cập về tổ chức giao thông, nhất là trên các đường nhánh vào khu công nghiệp. Từ kết quả rà soát, các đơn vị sẽ đề xuất bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ, đèn chiếu sáng ban đêm và vạch kẻ đường.

Tài xế xe tải ở TP.HCM gây tai nạn, kéo nạn nhân khỏi gầm xe Hình ảnh xe tải cán, cuốn người phụ nữ và xe đạp điện vào gầm ở TP.HCM. Tài xế gây tai nạn kéo nạn nhân khỏi gầm ôtô rồi bỏ đi.