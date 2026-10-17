TP.HCM: Xử lý hơn 650m³ đất, tiếp tục quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 17.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 17.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 02 bộ di vật kèm theo

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 650m³ đất, phát hiện và quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 02 bộ di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm trong đợt 2, tính từ ngày 15.10 đến hết hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 650m³ đất khi mở rộng tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Trước đó, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tổng hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập trong đợt 2, từ ngày 15.10 đến nay, các lực lượng quy tập được 33 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo

Lũy kế kết quả tìm kiếm từ đợt 1 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 764 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 318 bộ có di vật kèm theo.

Cụ thể gồm 731 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, trong đó 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.