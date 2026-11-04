TP.HCM xem xét quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có Văn bản số 9763/SQHKT-QHHTKT ngày 2/11 gửi Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) về việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh.

Khu vực Hàng Xanh được CII đề xuất nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo đề xuất của CII, phạm vi nghiên cứu TOD tại khu vực Hàng Xanh có quy mô khoảng 108,4ha, được kiến nghị cập nhật vào ranh giới TOD dọc tuyến đường sắt đô thị số 2.

Theo Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 3/10 của UBND TP.HCM về chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến, khu vực Hàng Xanh có hai nhà ga ngầm C18 và C19. Trong đó, ga C18 nằm tại Ngã năm Đài liệt sĩ, ga C19 tại Ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/9 của HĐND TP.HCM, ranh giới quy hoạch TOD do Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận, bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot.

Ranh giới được xác định phù hợp với điều kiện tự nhiên, ranh giới hành chính, ranh ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga, công trình hiện hữu và yêu cầu tổ chức không gian, phát triển đô thị.

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM ghi nhận đề xuất của CII. Phạm vi 108,4ha sẽ được xem xét trong quá trình rà soát, đề xuất ranh giới quy hoạch TOD tại các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) đi qua khu vực Hàng Xanh.

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở tâm quy ước nhà ga theo phương án tuyến và vị trí công trình đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối, đồng bộ với các khu TOD dọc tuyến và những dự án liên quan, trong đó có dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khu vực ngã tư Hàng Xanh thường xuyên đông phương tiện, tình trạng lưu thông chậm diễn ra phổ biến.

Trong văn bản, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cũng thống nhất tiếp nhận kết quả nghiên cứu ý tưởng quy hoạch TOD do CII tài trợ làm tài liệu tham khảo, cơ sở nghiên cứu phục vụ công tác lập quy hoạch. Kết quả nghiên cứu ý tưởng này không thay thế hồ sơ quy hoạch được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 22/9 của HĐND TP.HCM và pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Các nội dung đề xuất sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc. Sở đề nghị CII phối hợp với Ban Phát triển đô thị thành phố, đơn vị đầu mối tiếp nhận sản phẩm tài trợ ý tưởng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất ranh giới TOD tại các nhà ga trên toàn tuyến, trong đó có khu vực Hàng Xanh, làm cơ sở chuẩn bị tổ chức lập quy hoạch TOD.

Trước đó, CII đề xuất cải tạo hạ tầng kết hợp tái thiết đô thị Hàng Xanh với tổng vốn sơ bộ gần 487.000 tỷ đồng (hơn 18,5 tỷ USD), gồm các hạng mục giao thông đa tầng, nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Phương án sơ bộ dự kiến thu hồi hơn 50ha đất, ảnh hưởng khoảng 15.101 người. Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông qua mô hình giao thông công cộng đa tầng.

Khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu từ lâu được xem là một trong những "điểm nghẽn" giao thông lớn tại TP.HCM. Ghi nhận của PV, vào giờ cao điểm, các tuyến Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí thường có mật độ phương tiện cao. Lượng xe từ trung tâm TP.HCM hướng về cửa ngõ phía Bắc, cùng với phương tiện lưu thông trên quốc lộ 13 và khu vực bến xe Miền Đông cũ, khiến giao thông khu vực thường xuyên ùn ứ.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến dự án metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM). Tuyến dài khoảng 33,2km, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM. Theo phương án được chấp thuận, tuyến có đoạn đi trên cao dài khoảng 17,7km và đoạn đi ngầm dài khoảng 15,5km. Điểm đầu tuyến kết nối với ga S5 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên), tại phường Bình Dương. Điểm cuối kết nối với ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tại phường Bến Thành. Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) là 1 trong 3 tuyến đường sắt đô thị dự kiến khởi công cuối năm 2026, hoàn thành năm 2030.