TP.HCM: Xe tải, xe ben trọng tải vô tư lưu thông trong khung giờ hạn chế
Mặc dù nhiều vị trí trên đường Liên Phường (đoạn qua các phường Phước Long, Bình Trưng) được bố trí biển báo hạn chế xe tải lưu thông theo khung giờ. Tuy nhiên, một số xe tải trọng lớn vẫn lưu thông vào khung giờ cấm này.
Theo ghi nhận vào ngày 14/9, tại khu vực đường Liên Phường, một số xe tải chở đất (loại trên 5 tấn) di chuyển từ khu vực dự án Khu đô thị Sài Gòn- Bình An ra tuyến đường này.
Các phương tiện sau đó tiếp tục di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có hướng về đường Võ Chí Công và khu vực đường Đỗ Xuân Hợp.
Đáng chú ý, tại một số vị trí trên đường Liên Phường có biển báo hạn chế xe tải trên 5 tấn trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ. Tuy nhiên, trong thời gian ghi nhận vào ban ngày, xe tải có tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực.
Khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, phóng viên ghi nhận một số xe tải chở đất di chuyển từ hướng khu vực dự án ra đường Liên Phường. Từ đây, các phương tiện tiếp tục đi theo hướng đường Võ Chí Công, sau đó di chuyển về khu vực chân cầu Phú Hữu.
Không chỉ tại hướng này, hoạt động của xe tải chở đất còn được ghi nhận ở khu vực giao giữa đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp.
Theo hệ thống biển báo tại khu vực, việc lưu thông của một số loại xe tải cũng bị hạn chế trong những khung giờ nhất định. Dù vậy, trong thời gian quan sát, vẫn xuất hiện phương tiện tải trọng lớn di chuyển qua tuyến đường.
Hình ảnh ghi nhận cũng cho thấy biển hạn chế phương tiện được đặt ở vị trí dễ quan sát. Trên tuyến còn có biển thông báo “Tuyến đường có giám sát, xử phạt bằng camera”.
Tuy nhiên, các phương tiện tải trọng lớn vẫn được ghi nhận lưu thông trong khoảng thời gian thuộc khung giờ hạn chế thể hiện trên biển báo.
Một số xe mang biển kiểm soát hay chạy vào giờ hạn chế như: 51D380.XX; 81H028.XX; 82C091.XX; 81H045.XX; 61C327.XX; 51D747.XX; 50E442.XX.
Việc xe tải chở đất thường xuyên lưu thông vào ban ngày trên những tuyến đường đang áp dụng biển hạn chế tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường, nhất là khi đây là khu vực có lượng xe máy và ô tô lưu thông khá đông.
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần kiểm tra, xác minh hoạt động của các phương tiện tải trọng lớn trên đường Liên Phường và các tuyến đường kết nối. Trường hợp phát hiện vi phạm cần xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.
Một số hình ảnh ghi nhận xe tải lưu thông trên đường Liên Phường trong thời điểm thuộc khung giờ hạn chế:
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/tp-hcm-xe-tai-xe-ben-trong-tai-vo-tu-luu-thong-trong-khung-gio-han-che-540245.html