TP.HCM: Xe múc lật ngửa, chắn đường gây ùn tắc hơn 1km

Ngày 23/10, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra trên đường Hoàng Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM khiến nhiều người thót tim vì thoát nạn trong gang tấc.

Clip xe múc bị lật đổ ra đường ở TP.HCM.

Theo camera nhà dân gần hiện trường ghi lại, lúc 8h13 sáng cùng ngày, một xe múc bánh xích khoảng 5 tấn thi công tháo dỡ ngôi nhà trên đường Hoàng Sa.

Thời điểm này, xe múc đang làm việc phía trong công trình, bên ngoài có hai công nhân làm việc ở phía sau xe.

Trong khi đường Hoàng Sa có nhiều xe máy, ô tô qua lại, chiếc xe múc bất ngờ mất thăng bằng, đổ ngửa ra đường.

Vụ xe múc lật khiến giao thông ùn tắc khoảng 1km.

Phát hiện sự cố, hai công nhân nhanh chóng chạy dạt sang hai bên để tránh. Chiếc xe múc đập xuống mặt đường đúng lúc không có xe máy hay ô tô nào chạy ngang qua vị trí này. Nhiều phương tiện đang lưu thông gần đó phải phanh gấp để tránh va chạm.

Sự cố khiến tay cẩu xe múc nằm chắn ngang một làn đường, giao thông ùn tắc kéo dài hơn 1km. Dầu từ thùng nhiên liệu tràn ra mặt đường, lực lượng chức năng phải rải cát để hạn chế trơn trượt. Tài xế không bị thương.

Hiện trường xe múc lật đổ ra đường.

Theo người dân sống gần hiện trường, xe múc đỗ trên đống xà bần cao khoảng 1m trong quá trình thi công. Khi phương tiện lùi, xe mất thăng bằng dẫn đến sự cố.

Lực lượng CSGT sau đó đến ghi nhận hiện trường, tổ chức di dời xe múc để giải tỏa ùn tắc.