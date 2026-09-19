TP.HCM: Xe máy va chạm vào cửa nhà dân, nam thanh niên tử vong

Chiều 19/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, anh Phạm Gia Phú (19 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) điều khiển xe máy biển số 59XB-593.16 lưu thông trên đường Võ Văn Hát, hướng ra đường Lã Xuân Oai.

Khi đến đoạn đường cong gần chùa Phước Thạnh, phường Long Trường, xe máy do anh Phú điều khiển bất ngờ va chạm vào cửa một nhà dân bên phải đường.

Cú va chạm khiến anh Phú ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) phối hợp Công an phường Long Trường đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo gia đình, anh Phú làm công nhân tại một công ty điện tử trong Khu công nghệ cao. Khoảng 6h cùng ngày, anh Phú tan ca, sau đó gia đình không rõ anh đi đâu cho đến khi nhận tin xảy ra tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.