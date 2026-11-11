TP.HCM: Xe máy tông rơ-moóc đỗ bên đường, nữ sinh lớp 12 tử vong

Tối 10/11, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và rơ-moóc của xe đầu kéo khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, nữ sinh V.Y.N (17 tuổi, ngụ phường An Phú) điều khiển xe gắn máy biển số 61BA-111.24 lưu thông trên đường số 27, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An). Khi đến khu vực rơ-moóc của xe đầu kéo đang đỗ sát lề đường bên phải, xe của nữ sinh bất ngờ va chạm vào phương tiện này.

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh ngã xuống đường, bất tỉnh; xe máy hư hỏng nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.