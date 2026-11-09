TP.HCM: Xe máy tông cột biển báo, người đàn ông giao cơm tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, hơn 12h cùng ngày, ông Trịnh Mỹ Phước (58 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh cũ) điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 16 (phường Linh Xuân), theo hướng từ đường số 17 đi đường Lê Văn Chí.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vừa qua khỏi Trường THPT Linh Trung, xe máy bất ngờ lao lên vỉa hè bên phải, tông vào cột biển thông báo. Cú va chạm mạnh khiến ông Phước ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Linh Xuân đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, ông Phước làm nhân viên phục vụ tại một quán cơm gần hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang trên đường giao cơm cho khách trở về quán.