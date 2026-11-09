TP.HCM: Xe máy điện tông vào đuôi xe container đỗ bên đường, 2 người thương vong

Ngày 9/11, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện và ô tô đầu kéo container khiến một người tử vong, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, D.K.D (21 tuổi) và L.T.T (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) chở nhau trên xe máy điện, lưu thông trên ĐT743 theo hướng từ ngã tư 550 đi ngã sáu An Phú.

Khi đến giao lộ với đường số 25, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), xe máy điện bất ngờ tông vào phần đuôi ô tô đầu kéo container đang dừng, đỗ sát vỉa hè.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai thanh niên ngã xuống đường, nằm bất động. Ngay sau đó, nhân viên y tế cùng xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, D.K.D đã tử vong, còn L.T.T bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an phường Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.