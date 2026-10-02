TP.HCM: Xe lu cán tử vong một công nhân trên công trường đang thi công

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nam tài xế lái xe lu trên đường D7, khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong lúc phương tiện di chuyển đã cán trúng nam công nhân tên T đang dùng máy thổi bụi trên đường. Vụ tai nạn khiến ông T tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Theo người dân, đường D7 được thi công, nâng cấp vài tháng nay và các công nhân đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.