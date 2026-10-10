TP.HCM: Xe khách va chạm xe đạp, cụ bà 79 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu, hơn 6h cùng ngày, tài xế điều khiển xe khách hợp đồng loại 47 chỗ, biển số 86H-029.xx, lưu thông trên làn hỗn hợp đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến gần giao lộ với đường Kha Vạn Cân, thuộc phường Thủ Đức, xe khách xảy ra va chạm với xe đạp do bà T (79 tuổi) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân bị xe khách cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Thủ Đức đến hiện trường, tổ chức xử lý vụ việc và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh sống gần Công viên Gia Định. Sáng cùng ngày, bà đạp xe đi tập thể dục thì xảy ra tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.