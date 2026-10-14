TP.HCM: Xe đầu kéo va chạm xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Ngày 14/10, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 10h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo mang biển số 71H-015.40 chạy trên đường Nguyễn Văn Lộng, theo hướng từ quốc lộ 13 đi cầu Phú Cường.

Khi đến khu vực chợ Chánh Mỹ (phường Chánh Hiệp), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do ông Trần Văn Danh (69 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) điều khiển.

Vụ va chạm làm ông Danh cùng xe máy ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đến hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.