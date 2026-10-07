TP.HCM: Xe chở rác bỏ chạy sau khi gây tai nạn với người đi xe máy

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh tài xế điều khiển xe chở rác biển số 61C-341.35 đang di chuyển trên đường.

Video xe chở rác húc xe máy rồi bỏ chạy.

Thời điểm này, một người điều khiển xe máy cùng chiều phía bên phải của xe chở rác. Bất ngờ, tài xế xe chở rác đánh lái húc ngã người đi xe máy, rồi tăng ga bỏ chạy.

Vụ việc khiến người đi xe máy ngã nhào xuống đường, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Clip nhận nhiều ý kiến bất bình từ người dân và cho rằng hành động của tài xế xe chở rác có thể gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 8h42 ngày 6/10 trên đường Nguyễn Thị Tươi đoạn gần hẻm số 38, khu phố Tân Phước (phường Tân Đông Hiệp).

Ngay khi nắm thông tin, cơ quan công an đã truy xét được chiếc xe chở rác liên quan và đang tiến hành làm việc với tài xế.