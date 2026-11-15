TP.HCM: Xe ben va chạm xe đạp điện, chị tử vong, em bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, một tài xế điều khiển xe ben biển số 51B-791.84 lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, theo hướng từ Chợ Búng đi quốc lộ 13.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ với đường 22 Tháng 12 (phường Thuận An), tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc ôm cua, xe ben xảy ra va chạm với xe đạp điện do hai chị em chở nhau, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người chị (17 tuổi) tử vong tại chỗ, người em (15 tuổi, cùng ngụ phường Thuận Giao) bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm xe ben.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.