TP.HCM: Xe ben chở đất lật ngang, đè bẹp xe bán tải, một người bị thương nặng

Chiều 13/11, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben chở đất và xe bán tải, khiến một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến xe bán tải bị đè bẹp.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Thời điểm này, người dân sinh sống tại xã An Long, TP.HCM bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực ngã tư đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng giao với ĐT750.

Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện một xe ben chở đất đã bị lật ngang, đè trúng xe bán tải lưu thông gần đó. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bán tải bị đè bẹp, một phụ nữ bên trong mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài.

Trước tình huống khẩn cấp, người dân đã huy động xe máy múc đến hỗ trợ nâng, giải cứu nạn nhân. Sau đó, người phụ nữ được đưa ra khỏi xe trong tình trạng bị thương nặng và nhanh chóng được hỗ trợ cấp cứu.

Người phụ nữ mắc kẹt trong xe bán tải được người dân giải cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực xảy ra tai nạn, phân luồng giao thông và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đuôi xe bán tải bị biến dạng, bẹp dúm dưới sức nặng của xe ben. Lượng đất chở trên thùng xe ben cũng đổ tràn xuống mặt đường, khiến khu vực xảy ra tai nạn bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.