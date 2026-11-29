Hạ tầng số phủ rộng từ Thành phố đến cơ sở

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại TP.HCM, yêu cầu này được cụ thể hóa trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số (10/7–30/11/2026).

Thành phố tiếp tục củng cố hạ tầng và nâng cao hiệu quả vận hành các nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, Trung tâm đã triển khai các nhiệm vụ về hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và nền tảng số phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, Thành phố đã hoàn thành tiếp nhận, xử lý chữ ký số cho 168 phường, xã, đặc khu và các sở, ngành, với 37.614 chữ ký số được hoàn tất và bàn giao.

Cùng với đó, khối lượng triển khai, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, hội nghị truyền hình trực tuyến và thiết bị bảo đảm an toàn thông tin tại các đơn vị được hoàn thành 100% theo kế hoạch, với 434 đầu mối. Các điểm triển khai bao gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, UBND cấp xã, trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội.

Đây là lớp hạ tầng quan trọng để các cơ quan có thể xử lý công việc trên môi trường số, thay vì phụ thuộc vào phương thức trao đổi, tổng hợp hồ sơ và thông tin thủ công. Trên nền tảng đó, Thành phố duy trì, vận hành 13 nền tảng, hệ thống trọng yếu phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Các hệ thống như quản lý văn bản, thư điện tử, giải quyết thủ tục hành chính, bản đồ số, cổng dữ liệu, báo cáo và họp trực tuyến hình thành môi trường làm việc số dùng chung, giúp thông tin và công việc xử lý thống nhất.

Ở phía người dân, ứng dụng Công dân số TP.HCM là một trong những kênh kết nối giữa chính quyền với người sử dụng dịch vụ số. Theo số liệu Trung tâm cung cấp tính đến ngày 26/11/2026, ứng dụng ghi nhận hơn 2 triệu lượt tải, hơn 1,67 triệu lượt đăng nhập thông qua VNeID và trên 15 triệu lượt truy cập, tương tác.

Ứng dụng ghi nhận hơn 2 triệu lượt tải, hơn 1,67 triệu lượt đăng nhập thông qua VNeID và trên 15 triệu lượt truy cập, tương tác.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tiếp cận nhiều nhóm thông tin, tiện ích như quy hoạch, giáo dục, kết quả học tập, hồ sơ sức khỏe điện tử và nhà ở xã hội. Ứng dụng cũng được kết nối với các chương trình dành cho người dân, trong đó có chiến dịch “Vibrant - TP.HCM” với các chương trình ưu đãi, khuyến mại và mã dự thưởng từ doanh nghiệp.

Ở cấp độ quản lý, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của Thành phố đang được vận hành, tích hợp dữ liệu từ 14 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hình thành bức tranh dữ liệu trên 14 lĩnh vực trọng yếu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Thay vì phải tập hợp thông tin từ nhiều đầu mối theo từng thời điểm, hệ thống tạo điều kiện để cơ quan quản lý theo dõi các lĩnh vực trên nền tảng dữ liệu tập trung.

Tại cơ sở, hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành cấp xã đã được hoàn thành triển khai tại 168/168 phường, xã, đặc khu. Hệ thống có các bảng điều hành theo dõi 10 lĩnh vực trọng yếu, hỗ trợ chính quyền cấp xã theo dõi tình hình và phục vụ công tác quản lý. Đây là bước chuyển từ phương thức tổng hợp thủ công sang theo dõi, giám sát trên môi trường số.

Bên cạnh đó, nền tảng quản lý Chính quyền số được xây dựng với 17 tính năng, kết nối 6 hệ thống dùng chung, ghi nhận 16.701 tài khoản tại 257 đơn vị. Nền tảng số hóa hồ sơ và quản lý lưu trữ điện tử dùng chung cũng có 155 đơn vị đăng ký, với 570 tài khoản. Những hệ thống này đang từng bước tạo môi trường làm việc thống nhất, hỗ trợ số hóa và quản lý hồ sơ trong các cơ quan.

Từ hạ tầng số đến AI và bản sao số đô thị

Sau giai đoạn tập trung xây dựng hạ tầng và đưa các nền tảng dùng chung vào vận hành, TP.HCM xác định tiếp tục mở rộng năng lực công nghệ, tăng khả năng kết nối dữ liệu và khai thác các công nghệ mới phục vụ quản trị đô thị.

Theo ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, các nhiệm vụ thời gian tới tập trung vào việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và cơ chế điều phối, kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, mở rộng Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố và kết nối với cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thành phố cũng định hướng mở rộng năng lực tính toán hiệu năng cao phục vụ xử lý dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu, hoàn thiện nền tảng AI dùng chung, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên ngành và trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước.

Những ứng dụng được định hướng gồm hỗ trợ soạn thảo văn bản, ghi biên bản và trích xuất nội dung cuộc họp, phân tích xu hướng, dự báo phục vụ công tác quản lý.

TP.HCM sẽ đẩy mạnh tích hợp các AI chuyên ngành vào điều hành đô thị

Cùng với AI, Thành phố đặt nhiệm vụ phát triển bản sao số đô thị (Digital Twin), tích hợp dữ liệu GIS, quy hoạch và cảm biến IoT để hỗ trợ theo dõi, mô phỏng các lĩnh vực như giao thông, ngập nước và môi trường. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện đề án Sàn giao dịch dữ liệu, mở rộng nguồn dữ liệu mở có chất lượng.

Một yêu cầu khác được đặt ra là bảo đảm an toàn thông tin và khả năng vận hành liên tục của các hệ thống. Trung tâm Chuyển đổi số sẽ phối hợp với Công an Thành phố triển khai hoạt động của Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC), tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát truy cập, xây dựng phương án sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Song song với đầu tư công nghệ, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cũng được xác định là nhiệm vụ cần duy trì. Thành phố định hướng tổ chức đào tạo về phân tích dữ liệu, ứng dụng AI cho cán bộ các cấp, đồng thời tiếp tục duy trì nền tảng “Bình dân học vụ số” nhằm hỗ trợ phổ cập kỹ năng số.