TP.HCM xây mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Phân tầng chăm sóc theo tình trạng sức khỏe

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở người cao tuổi không giống nhau. Trong khi nhiều người vẫn có thể tự chăm sóc và duy trì sinh hoạt độc lập, một số người cần hỗ trợ tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà hoặc cơ sở lưu trú.

Với những trường hợp mắc bệnh nặng, diễn biến phức tạp, bệnh viện là nơi tiếp nhận điều trị chuyên sâu.

Vì vậy, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức thành 5 tầng gồm: tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hỗ trợ tại cộng đồng; hỗ trợ tại nhà; chăm sóc tại cơ sở lưu trú và chăm sóc tại bệnh viện.

TP.HCM xây hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ở tầng đầu tiên, người cao tuổi được khuyến khích chủ động bảo vệ sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, khám định kỳ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Nhân viên y tế tư vấn phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và hướng dẫn theo dõi sức khỏe bằng hồ sơ điện tử, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Với người cao tuổi cần hỗ trợ nhưng vẫn sinh sống tại gia đình, các dịch vụ cộng đồng đóng vai trò kết nối.

Trạm y tế, điểm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ, đoàn thể và tình nguyện viên có thể phối hợp tư vấn sức khỏe, hướng dẫn vận động, phục hồi chức năng cơ bản và tổ chức các hoạt động giao lưu.

Đây cũng là giải pháp giúp người cao tuổi duy trì tương tác xã hội, hạn chế cảm giác cô đơn.

TP.HCM định hướng xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo 5 tầng.

Đối với người hạn chế khả năng đi lại, mắc nhiều bệnh mạn tính hoặc cần theo dõi sau khi xuất viện, chăm sóc tại nhà giúp duy trì quá trình chăm sóc trong môi trường quen thuộc.

Bác sĩ gia đình, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc và người thân có thể phối hợp theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng thuốc theo chỉ định và hỗ trợ phục hồi chức năng.

Liên kết dịch vụ, bảo đảm chăm sóc liên tục

Khi nhu cầu hỗ trợ vượt quá khả năng đáp ứng của gia đình, người cao tuổi có thể được chăm sóc tại các cơ sở lưu trú. Những cơ sở này cung cấp dịch vụ dưỡng lão, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc người sa sút trí tuệ hoặc chăm sóc giảm nhẹ.

Hoạt động chăm sóc cần chú trọng an toàn, dinh dưỡng, quản lý thuốc, phòng ngừa té ngã và bảo đảm quyền, nhân phẩm của người cao tuổi.

Trong khi đó, bệnh viện đảm nhận việc khám, điều trị các bệnh cấp tính, bệnh lý phức tạp, tình trạng suy giảm chức năng nặng hoặc những trường hợp cần kỹ thuật chuyên sâu.

Ngoài điều trị, bệnh viện còn hỗ trợ phục hồi chức năng và phối hợp với các cơ sở chăm sóc khác để bảo đảm người bệnh được theo dõi phù hợp sau khi xuất viện.

Người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng tự sinh hoạt.

Điểm đáng chú ý là 5 tầng chăm sóc không phải quy trình bắt buộc mà mọi người cao tuổi đều phải trải qua theo thứ tự. Việc lựa chọn hình thức chăm sóc căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng tự sinh hoạt và nhu cầu hỗ trợ của từng người. Khi sức khỏe thay đổi, người cao tuổi có thể chuyển sang hình thức chăm sóc khác phù hợp hơn.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa gia đình, trạm y tế, bệnh viện, cơ sở lưu trú và chính quyền địa phương. Công tác đánh giá sức khỏe, xác định nhu cầu và chuyển tiếp giữa các dịch vụ cần được thực hiện kịp thời, hạn chế tình trạng gián đoạn trong chăm sóc.

Thông qua mô hình này, chăm sóc tại nhà và cộng đồng được xác định là nền tảng, còn cơ sở lưu trú và bệnh viện đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt hoặc phức tạp.

Cách tiếp cận này hướng đến mục tiêu giúp người cao tuổi được chăm sóc an toàn, phù hợp, duy trì khả năng tự chủ và tiếp tục gắn bó với gia đình, cộng đồng.