TP.HCM:Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trên biển vững chắc

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã thông tin đến ngư dân những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các công trình dầu khí trên biển; các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn đối với công trình, đường ống và hoạt động dầu khí trên biển.

Báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị

Đồng thời, hướng dẫn ngư dân nhận biết, chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình dầu khí trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản.

Đối với công tác phòng, chống khai thác IUU, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật đối với tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân; chấp hành nghiêm quy định về vùng biển khai thác, thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo sản lượng khai thác; tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Đông đảo bà con ngư dân tham gia buổi tuyên truyền

Bên cạnh đó, bà con ngư dân cũng được hướng dẫn chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Dịp này, các đơn vị đã phối hợp trao 220 phần quà cho bà con ngư dân, tặng 15 xe đạp cho các em học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời trao 5 phần quà cho 5 ngư dân tiêu biểu ở xã Phước Hải.

Trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải

Chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp dầu khí và ngư dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, xây dựng trách nhiệm trong bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển, phát huy vai trò của ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU.

Tặng quà cho các ngư dân tiêu biểu ở xã Phước Hải

Qua đó, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trên biển vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.