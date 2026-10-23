TP.HCM xây dựng không gian học tập phòng, chống ma túy

Sáng 23/10, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại tòa nhà Thư viện của trường.

Công trình do Trường Đại học Sư phạm TP.HCM chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Ban Chỉ đạo 26 phường Chợ Quán thực hiện, cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại tòa nhà Thư viện của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy

Không gian học tập được xây dựng theo hướng trực quan, sinh động, kết hợp hệ thống mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, infographic, video tuyên truyền và các sản phẩm truyền thông số.

Thông qua mã QR, người học có thể chủ động tra cứu tài liệu, tìm hiểu kiến thức và tham gia các hoạt động tương tác.

Các nội dung tập trung giúp học sinh, sinh viên nhận diện những loại ma túy, phương thức, thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống; hiểu rõ tác hại, hậu quả pháp lý, đồng thời hình thành kỹ năng từ chối, xử lý tình huống và tìm kiếm sự hỗ trợ khi đối mặt với nguy cơ.

TS Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM phát biểu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, TS Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết, năm 2026 đánh dấu 50 năm Ngày truyền thống của trường (27/10/1976 – 27/10/2026). Việc xây dựng không gian học tập cộng đồng là hoạt động thiết thực chào mừng dấu mốc này, đồng thời thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân và kỹ năng tự bảo vệ cho người học.

Theo TS Cao Anh Tuấn, điểm nổi bật của không gian là phương thức giáo dục trực quan, ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để người học chủ động tiếp nhận và vận dụng kiến thức phòng, chống ma túy.

Công trình không chỉ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường mà còn hướng đến học sinh, sinh viên tại phường Chợ Quán và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Lê Xuân Thanh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phát biểu.

Nhà trường xác định sinh viên sư phạm không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn có khả năng lan tỏa kiến thức, thái độ và hành vi tích cực đến học sinh, nhà trường và cộng đồng.

Vì vậy, thời gian tới, trường sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ sinh viên nòng cốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục để tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập huấn và cập nhật kiến thức.

Định hướng này giúp sinh viên sư phạm có thêm hành trang nghề nghiệp, để khi trở thành giáo viên, các em có thể lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng ngừa vào hoạt động giảng dạy, ngoại khóa và hỗ trợ học sinh nhận diện những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Phối hợp nhiều lực lượng, chủ động phòng ngừa từ sớm

Theo Thượng tá Lê Xuân Thanh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng hơn 40% so với kỳ liền kề.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 640kg ma túy tổng hợp, 518kg cần sa và gần 15kg heroin; triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia, đồng thời phát hiện, xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng.

Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải kết hợp đấu tranh với tội phạm và tăng cường phòng ngừa trong cộng đồng, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”.

Thượng tá Lê Xuân Thanh nhìn nhận, ma túy ngày càng được ngụy trang dưới nhiều hình thức, xuất hiện trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và gắn với các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội.

Thượng tá Lê Xuân Thanh đánh giá cao sự chủ động của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trong việc kết nối các nguồn lực xây dựng công trình.

"Bên cạnh đấu tranh quyết liệt với tội phạm, công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhất là trong môi trường học đường, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", Thượng tá Lê Xuân Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh.

Lãnh đạo PC04 cũng cho rằng mô hình có ý nghĩa thiết thực khi đặt tại trường sư phạm, nơi đào tạo những người thầy tương lai.

"Một sinh viên sư phạm hôm nay được trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, ngày mai có thể truyền đạt cho hàng trăm, hàng nghìn học sinh trong suốt hành trình giảng dạy. Một người thầy nhận diện đúng nguy cơ, can thiệp và hỗ trợ kịp thời có thể giúp một học sinh tránh được sai lầm, giữ lại cả tương lai phía trước", Thượng tá Lê Xuân Thanh chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, PC04 sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường cập nhật thông tin về ma túy, cung cấp tài liệu, cử báo cáo viên, tổ chức trải nghiệm và tập huấn kỹ năng phòng ngừa; đồng thời xây dựng đội ngũ sinh viên sư phạm nòng cốt để lan tỏa kiến thức đến học sinh.

“Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” sẽ góp phần phát huy thế mạnh của lực lượng công an và ngành giáo dục trong phòng ngừa ma túy từ sớm, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030 theo Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.