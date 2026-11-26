Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện dự án trên phạm vi toàn Thành phố, theo từng loại đất, khu vực, vị trí tương ứng với bảng giá đất.

Nội dung thực hiện gồm điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất thị trường; đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất với giá thị trường; xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

TP.HCM xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027

Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027, tổ chức lấy ý kiến và trình thẩm định theo quy định.

Dự án được triển khai từ nay đến hết tháng 12.2026, bảo đảm hoàn thành hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 01.01.2027 theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

UBND TP.HCM cũng giao các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tổ chức điều tra, khảo sát và góp ý dự thảo, bảo đảm việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất khách quan, khoa học, công khai và minh bạch.