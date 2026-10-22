TP.HCM xây dựng dự thảo tăng mức phạt dừng, đỗ xe sai quy định

Chiều 22/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM họp báo cung cấp thông tin liên quan những vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng dự thảo hạn chế một số phương tiện

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho hay triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị, Công an TP.HCM và Sở Xây dựng, Sở Tư pháp đang phối hợp dự thảo Nghị quyết về an toàn giao thông, trình UBND thành phố để trình HĐND thành phố. Trong đó, dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông, như dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Công an TP.HCM cũng đang phối hợp các đơn vị, xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 23/2018 của UBND TP.HCM về hạn chế và cấp phép ôtô chở hàng, ôtô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố, trình UBND thành phố.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) thông tin tại họp báo chiều 22/10. Ảnh: Phan Anh.

Dự thảo đang xây dựng có quy định hạn chế một số loại phương tiện, đặc biệt là phương tiện có tải trọng lớn lưu thông giờ cao điểm. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp điều kiện hạ tầng và mật độ phương tiện, ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời bố trí hoạt động vận tải phục vụ sản xuất vào ban đêm cho phù hợp.

Thông tin về chiến dịch 100 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký xe, trung tá Hoàng Bá Tuấn cho biết Bộ Công an và Công an TP.HCM đang chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Theo ông, việc một người đứng tên nhiều phương tiện gây khó khăn cho công tác quản lý, xác định người sử dụng thực tế và truy tìm chủ xe khi phương tiện có dấu hiệu liên quan tội phạm. Qua thực tiễn, lực lượng chức năng ghi nhận có phương tiện hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và hậu quả nghiêm trọng.

Đối với phương tiện đã sử dụng trên 20 năm nhưng vẫn được phép lưu thông, lực lượng chức năng tăng cường cảnh báo để người dân quan tâm mức độ an toàn khi sử dụng.

Đề xuất lập tổ công tác xử lý nguy cơ ùn tắc

Về giải pháp chống ùn tắc, trung tá Hoàng Bá Tuấn thông tin đây là một trong những ưu tiên của Phòng Cảnh sát giao thông. Công an thành phố, Sở Xây dựng cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã làm việc, trao đổi về khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Công an TP.HCM đề xuất thành lập Tổ công tác xử lý nguy cơ ùn tắc giao thông. Ảnh: Duy Diệu.

Thời gian qua, Công an thành phố, với lực lượng chủ công là Phòng Cảnh sát giao thông, đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có ứng dụng khoa học, công nghệ vào điều khiển đèn tín hiệu giao thông, qua đó nâng cao năng lực vận hành lên 30%. Phòng đã báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố để nhân rộng mô hình đang thử nghiệm.

Đối với những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, các lực lượng thường xuyên phối hợp rà soát, điều chỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Đơn vị cũng chủ động dự báo nguy cơ ùn tắc khi các công trình trọng điểm triển khai thi công để có văn bản phối hợp xử lý.

Trước diễn biến mưa, triều cường, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp ngành giáo dục, kiến nghị điều chỉnh thời gian tan học để phụ huynh chủ động đưa đón con; đồng thời chuẩn bị phương tiện hỗ trợ vận chuyển người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ông Tuấn, để giải quyết những điểm có nguy cơ ùn tắc, cần xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp tức thời và lâu dài. Công an thành phố đang kiến nghị phối hợp Sở Xây dựng xây dựng các tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại những khu vực như sân bay, trung tâm thành phố và cảng Cát Lái… Các tổ công tác sẽ huy động nhiều lực lượng cùng tham gia xử lý những điểm có dấu hiệu ùn tắc.