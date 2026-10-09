TP.HCM: Xác minh danh tính người đàn ông tử vong do TNGT trên xa lộ Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h35 ngày 7/10, ông L.V.L (46 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe tải mang biển số 86H-006.xx chạy trên xa lộ Hà Nội, theo hướng từ TP.HCM đi TP Đồng Nai.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Khi qua khỏi Bến xe Miền Đông mới khoảng 200m (phường Đông Hòa), phương tiện này xảy ra va chạm với một người đàn ông đi bộ trong làn ô tô. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đến hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Qua xác minh, nạn nhân sống lang thang ở khu vực Bến xe Miền Đông mới. Người này cao khoảng 1m60, mặc áo thun màu nâu, bên ngoài có áo khoác sọc nâu trắng, quần dài màu đen.

Công an TP.HCM thông báo, ai biết thông tin về nạn nhân và chứng kiến vụ tai nạn nói trên, liên hệ Công an phường Đông Hòa để trình báo.