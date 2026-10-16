TP.HCM xác định 28 điểm có nguy cơ ùn tắc, triển khai 98 dự án xử lý

Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 15.10 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, phóng viên đề nghị làm rõ thông tin tại chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời: Thành phố có 28 điểm thường xuyên có nguy cơ ùn tắc và thực hiện 98 dự án để xử lý. Câu hỏi đặt ra là danh sách 28 điểm, dự án tương ứng, mốc xử lý năm 2026–2027 và số dự án đã có vốn, mặt bằng, đủ điều kiện triển khai.

Thông tin về vấn đề này, Sở Xây dựng cho biết đã phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch giảm ùn tắc giai đoạn 2026–2030, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình khi phương tiện cá nhân tăng, hạ tầng chưa theo kịp.

Trong 98 dự án, 33 dự án đã có vốn và đủ điều kiện triển khai. Các dự án chia thành nhóm chuyển tiếp, công trình có thể làm nhanh bằng vốn chi thường xuyên, dự án khởi công mới và dự án PPP/BOT. Thông tin chưa nêu danh sách ghép từng điểm nghẽn với dự án hay mốc xử lý cụ thể trong năm 2026 và 2027.

Ùn tắc giao thông tại một giao lộ trên đường Trường Chinh.

Nhiều dự án từ chuyển tiếp đến khởi công mới

Nhóm dự án chuyển tiếp gồm các công trình đang triển khai, đã có vốn và điều kiện thi công: nút giao thông An Phú, cầu đường Nguyễn Khoái, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 50, nút giao thông Mỹ Thủy, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (thành phần 2), cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch và đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nhóm công trình đường bộ và hạ tầng xe buýt sử dụng vốn chi thường xuyên được xác định có thể triển khai nhanh trong năm 2026–2027. Các hạng mục gồm cải tạo kích thước hình học tại đường Tôn Đức Thắng dưới dạ cầu Ba Son; sửa chữa cầu Bông, cầu Điện Biên Phủ, cầu Xáng; lắp đặt bãi đỗ xe buýt tự động tại bến xe Chợ Lớn khu A/B, bến xe Sài Gòn, bến xe Tân Phú; bổ sung nhà chờ và trụ dừng xe buýt.

Các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026–2030 gồm cầu vượt thép ngã 6 Công trường Dân Chủ; cầu vượt thép trên đường 3/2 tại nút Lê Đại Hành – Lý Thường Kiệt; cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Rạch Dơi; hầm chui dọc đường Tôn Đức Thắng; nâng cấp mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh.

Với hình thức PPP/BOT, danh mục có Vành đai 2 đoạn 3, kết nối Phạm Văn Đồng với nút giao Gò Dưa; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương; mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn.

Điều hành linh hoạt, tăng ứng dụng công nghệ

Ngoài đầu tư công trình, Thành phố triển khai giải pháp phi công trình tại 9 khu vực có mật độ, lưu lượng giao thông cao và 28 điểm nguy cơ ùn tắc. Trọng tâm là khai thác hạ tầng hiện hữu: điều chỉnh phân luồng; bổ sung báo hiệu; cải tạo kích thước hình học; đóng, mở điểm mở dải phân cách và sử dụng làn đường phù hợp theo giờ.

Sở cũng yêu cầu theo dõi giao thông tại khu vực thi công dự án trọng điểm, gồm tuyến metro số 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, nút giao An Phú và ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười, cùng các tuyến lân cận, để kịp thời điều chỉnh tổ chức lưu thông.

Thành phố tiếp tục nâng cấp Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh; nghiên cứu kết nối đèn tín hiệu bên trong Vành đai 2 về trung tâm điều khiển tập trung và ứng dụng kỹ thuật số song sinh Digital Twins.

Kế hoạch còn gồm tăng cường vận tải công cộng gắn với kiểm soát phương tiện cá nhân; phát triển giao thông đường thủy; phối hợp điều tiết với sân bay, cảng biển và đầu mối liên quan.

Về dài hạn, Thành phố nghiên cứu di dời cơ sở y tế, giáo dục – đào tạo quy mô lớn khỏi nội thành; đưa khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm cảng ICD ra ngoại ô, kết nối với Vành đai 3, Vành đai 4, đường thủy và đường sắt...

Danh sách 28 điểm nghẽn (điểm nguy cơ ùn tắc giao thông) chia theo 9 khu vực và nhóm dự án tương ứng: Khu vực trung tâm Thành phố (03 điểm nguy cơ - 23 dự án): - Khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn). - Ngã tư Bốn Xã (phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh). - Đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu). Khu vực Đông Bắc Thành phố (06 điểm nguy cơ - 16 dự án): - Giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông). - Giao lộ Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị (phường Gò Vấp). - Giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn). - Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng (phường Bình Thạnh). - Ngã tư Hàng Xanh (phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây). - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sỹ (phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây). Khu vực Tây Bắc Thành phố (02 điểm nguy cơ - 15 dự án): - Giao lộ Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc). - Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng (xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn). Khu vực phía Đông Thành phố (02 điểm nguy cơ - 17 dự án): - Nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng). - Ngã tư Tây Hòa (phường Thủ Đức và phường Phước Long). Khu vực phía Nam Thành phố (04 điểm nguy cơ - 23 dự án): - Giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng). - Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng). - Đường Dương Bá Trạc – khu vực cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng). - Giao lộ Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng (xã Bình Hưng). Khu vực Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (03 điểm nguy cơ - 05 dự án): - Giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình và phường Bảy Hiền). - Vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa). - Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì). Khu vực cảng Cát Lái (02 điểm nguy cơ - 17 dự án): - Nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái). - Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái (phường Cát Lái). Khu vực Bình Dương (cũ) (02 điểm nguy cơ - 11 dự án): - Giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long (phường Lái Thiêu). - Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Lợi). Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) (04 điểm nguy cơ - 09 dự án): - Giao lộ Quốc lộ 51 – đường Tập đoàn 7 Phước Bình (phường Phú Mỹ). - Giao lộ Quốc lộ 51 – đường B1, A2 vào KCN Mỹ Xuân (phường Phú Mỹ). - Giao lộ Quốc lộ 51 – đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ). - Giao lộ Quốc lộ 51 – đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải (phường Tân Phước). Qua nhận diện 9 khu vực, 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông và đề ra các giải pháp công trình, giải pháp phi công trình như đã nêu trên, dự kiến trong giai đoạn 2026 – 2027 sẽ xóa được 15/28 điểm nguy cơ ùn tắc (các điểm còn lại sẽ được xóa trong giai đoạn 2028 – 2030).

Tin, ảnh: Trọng Dân