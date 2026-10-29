TP.HCM xác định 17 khu vực nghi có mộ liệt sĩ, tiếp tục tìm kiếm trong tháng 11

Chiều 29/10, tại hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM thông tin về kế hoạch triển khai tìm kiếm tại nhiều địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong tháng 11/2026, các lực lượng chức năng sẽ bắt đầu tìm kiếm tại khu vực Bàu Bàng và Bình Cơ. Việc triển khai dựa trên tài liệu do đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ cung cấp, kết hợp kết quả khảo sát, thăm dò thực địa. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định hai vị trí nghi vấn.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ tái khởi động việc tìm kiếm tư liệu liên quan các liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp các trường đại học, đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại để khảo sát, xác minh những địa điểm nghi có mộ liệt sĩ.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua tổng hợp tài liệu lưu trữ, thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát, thành phố đã xác định 17 địa điểm, khu vực nghi có mộ liệt sĩ cần tiếp tục xác minh.

Ngoài Bàu Bàng, Bình Cơ và sân bay Tân Sơn Nhất, các khu vực đang được quan tâm gồm Suối Bông Trang - Nhà Đỏ (phường Chánh Phú Hòa), ấp Phú Lộc (xã Hòa Hiệp, khu vực Bệnh viện K76A, K76B) và khuôn viên Trường Sĩ quan Công binh (phường Thủ Dầu Một).

Tại khu vực Trường Sĩ quan Công binh, lực lượng chức năng đã khảo sát ba vị trí trên diện tích khoảng 6.200m² trong tháng 10 nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ở xã Hòa Hiệp, quá trình đào tìm kiếm tại bảy vị trí cũng chưa ghi nhận kết quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết việc xác minh thông tin ngày càng khó khăn do chiến tranh đã kết thúc nhiều thập kỷ, địa hình thay đổi, tài liệu lưu trữ chưa đồng bộ và số lượng nhân chứng lịch sử ngày càng ít.

Để mở rộng nguồn thông tin, thành phố tăng cường hợp tác với Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ), các tổ chức và cựu quân nhân nước ngoài nhằm tiếp nhận hồ sơ, sơ đồ chôn cất, hình ảnh và những tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, sau khi phát thông báo tìm nhân chứng về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong Tết Mậu Thân 1968, chỉ trong hai ngày, cơ quan chức năng đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Đã tìm thấy 857 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu được cập nhật tại hội nghị, tính đến ngày 28/10, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập 857 hài cốt liệt sĩ, trong đó 852 hài cốt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và 5 hài cốt tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.

Trước đó, ngày 14/10, thành phố đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Cùng với công tác tìm kiếm, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 10 tháng. Hơn 7.100 mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội, bàn giao cho các đơn vị chuyên môn phục vụ giám định ADN.

TP.HCM xác định 17 khu vực nghi có mộ liệt sĩ, dự kiến tìm kiếm tại Bàu Bàng, Bình Cơ trong tháng 11 và tiếp tục thu thập tư liệu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an TP.HCM cũng đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.

Về nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Cường yêu cầu tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Thành phố tiếp tục thực hiện phương châm “còn thông tin thì tiếp tục xác minh, còn cơ sở thì tiếp tục tìm kiếm”, phấn đấu không chỉ tìm được hài cốt mà còn từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ.