TP.HCM vượt mốc 5 triệu người được khám sức khỏe

TP.HCM đẩy nhanh khám sức khỏe cho sinh viên, người lao động. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến 9 giờ ngày 21/9, toàn Thành phố đã có 5.018.955 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, trẻ em, học sinh là nhóm được khám nhiều nhất với hơn 2 triệu người, đạt tỷ lệ 77,1%.

Tiến độ khám tại các xã, phường, đặc khu tiếp tục được cải thiện. Hiện 132/168 địa phương đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên, chiếm 78,6%. Trong số này, 49 địa phương đạt từ 50% trở lên, 24 địa phương đạt từ 60% trở lên và 9 địa phương đạt từ 70% trở lên.

Xã Thạnh An là địa phương đã đạt 100% dân số được khám sức khỏe. Một số địa phương có tỷ lệ cao gồm phường Phước Thắng 96,9%, phường Long Phước 83,2%, xã Vĩnh Lộc 82,5%, xã An Nhơn Tây 79,5% và xã An Thới Đông 73,2%.

Ở chiều ngược lại, toàn Thành phố còn 36/168 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân dưới 30%. Sở Y tế đề nghị các địa phương này rà soát từng nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và xây dựng giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM tiếp tục duy trì tiến độ khám cho trẻ em, học sinh, đồng thời tập trung vào sinh viên và người lao động. Tỷ lệ khám của người lao động hiện đạt 18,5%, trong khi sinh viên đạt hơn 13%.

Sở Y tế đề nghị các địa phương phối hợp với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở khám chữa bệnh rà soát số người chưa được khám, xây dựng lịch phù hợp và tổ chức các đợt khám tập trung tại trường học, doanh nghiệp.

Cùng với mở rộng độ bao phủ, Sở Y tế đang đánh giá chất lượng khám sức khỏe tại các cơ sở trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những tồn tại và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Các địa phương, cơ sở y tế được yêu cầu bảo đảm việc khám thực chất, hoàn thiện kết quả trên Hồ sơ sức khỏe điện tử và làm sạch dữ liệu, bảo đảm số liệu trên hệ thống phản ánh đúng số người thực tế đã được khám đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026.