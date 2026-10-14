TP.HCM vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh

TP.HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: HUBA)

Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa tổ chức lễ kỷ niệm, tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026” cho 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, các doanh nghiệp đạt danh hiệu có tổng vốn chủ sở hữu 119.463 tỷ đồng. Doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 40.317 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách tổng cộng 41.629 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 69.000 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Cuộc bình chọn được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm ghi nhận các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật, có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội. Năm 2026, chương trình chú trọng hơn đến việc thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và khả năng khai thác thị trường.

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HUBA, cho rằng áp lực thị trường, chi phí vận hành, yêu cầu công nghệ và các tiêu chuẩn môi trường đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi phương thức quản trị, đầu tư vào con người, nâng cao năng suất và bảo đảm tính minh bạch. Theo ông, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những khoản đầu tư cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong 9 tháng năm 2026, thành phố có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,2 lần cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 676.000 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ; GRDP tăng 9,06% so với năm 2025.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.