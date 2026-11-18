Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố và đại diện các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với toàn ngành.

Trước những thay đổi đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động thích ứng với môi trường và nhiệm vụ mới; không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận khoa học - công nghệ và các xu hướng giáo dục hiện đại.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, chính sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ thầy, cô giáo đã góp phần giữ vững chất lượng hệ thống giáo dục, tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên toàn ngành vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời là năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, ngành giáo dục TP.HCM đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đạt nhiều kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về quy mô, chất lượng và mức độ đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như áp lực gia tăng dân số cơ học, chênh lệch điều kiện học tập giữa các khu vực, tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù và yêu cầu phòng, chống bệnh thành tích.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong và Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Trước yêu cầu đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị ngành giáo dục tập trung đổi mới tư duy quản lý, quản trị giáo dục; khắc phục bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá học sinh; đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đồng thời, cần kết hợp giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống, lòng nhân ái; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả học bạ số, học liệu số và quan tâm chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo.

Tại chương trình, có 9 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026.

Cạnh đó, Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026 cũng tôn vinh 10 nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố.

Đây là những phần thưởng ghi nhận quá trình cống hiến, tâm huyết và những đóng góp thiết thực của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.