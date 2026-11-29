Ngày 29/11, UBND TP.HCM tổ chức chương trình "Vinh danh thủ khoa" năm 2026, tuyên dương 83 gương thủ khoa trúng tuyển và tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố.

Các em sinh viên tại lễ vinh danh.

Đây là năm thứ 13 chương trình được tổ chức, nhằm tôn vinh những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.

Trong số 83 gương được tuyên dương có 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp. Nổi bật trong nhóm đầu vào là Đinh Ngọc Hải Lam, tân sinh viên ngành Y khoa, Đại học Y Dược TP.HCM, đạt 30/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở nhóm thủ khoa tốt nghiệp, có 41 sinh viên đạt loại xuất sắc, trong đó 6 sinh viên đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Ngoài thành tích học tập, có 9 thủ khoa đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đạt giải tại các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội các cấp.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực và thành tích toàn diện của các thủ khoa. Theo ông, chương trình năm nay là dịp để hai thế hệ sinh viên đầu vào và đầu ra gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nối tinh thần học tập và khát vọng vươn lên.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các thủ khoa xem danh hiệu hôm nay là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn. Sinh viên cần chủ động nghiên cứu khoa học, rèn luyện chuyên môn, ngoại ngữ và vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ông Lê Quốc Phong cho biết TP.HCM đang triển khai các đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để sinh viên xuất sắc tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị. Qua khảo sát năm 2026, có khoảng 200 sinh viên xuất sắc bày tỏ nguyện vọng làm việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Thành phố đang cần đội ngũ trí thức trẻ chung tay giải quyết nhiều bài toán lớn như đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giảm ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Theo Thành Đoàn TP.HCM, các thủ khoa được tuyên dương sẽ tiếp tục được quan tâm, kết nối và giới thiệu tham gia Đề án số 01-ĐA/TU ngày 5/2/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP.HCM giai đoạn 2020 - 2035.

Trong số các sinh viên được tuyên dương, Trịnh Đăng Thi, ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (nay là Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM), tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Trong ba năm học, Thi không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc mà còn tham gia hai hoạt động nghiên cứu khoa học. Quá trình thực hành, thực tập giúp em hiểu rõ hơn vai trò của ngành Dược trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện Thi đã đi làm và dự định tiếp tục học lên đại học, thạc sĩ để nâng cao chuyên môn. Em đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dược liệu, mong muốn nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên phục vụ sức khỏe người dân.

Đinh Ngọc Hải Lam, tân sinh viên ngành Y khoa, Đại học Y Dược TP.HCM, đạt 30/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cùng đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Hoàng Phạm Thanh Trúc là thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Sài Gòn.

Thanh Trúc cho biết bí quyết học tập của em chủ yếu là duy trì thói quen tự học, lập kế hoạch mỗi ngày và chủ động tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn. Bên cạnh sự động viên của gia đình, bạn bè, em còn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô trong quá trình học tập.

Hiện nữ sinh đang làm trợ giảng tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sài Gòn và mong muốn tiếp tục phát triển chuyên môn, trở thành giảng viên trong tương lai.

TP.HCM kỳ vọng kết nối, bồi dưỡng tài năng trẻ, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Gửi lời nhắn đến các bạn trẻ chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, Thanh Trúc khuyến khích mỗi người mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động trải nghiệm và khám phá khả năng của bản thân.

Thông qua chương trình, TP.HCM kỳ vọng lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến, đồng thời kết nối, bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố.