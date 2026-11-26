Tổng doanh thu tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn tại TP.HCM dự kiến đạt 97.115 tỷ đồng trong quý IV. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dự ước của Sở Công Thương TP.HCM, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Sàn thương mại điện tử dẫn "sóng" mua sắm cuối năm

Đáng chú ý, Shopee và TikTok Shop dự kiến đóng góp tới 67.765 tỷ đồng, tăng 48%. Con số này tương đương gần 70% tổng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát.

Trong khi đó, các hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi dự kiến thu về 21.497 tỷ đồng (+17%). Nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt khoảng 7.853 tỷ đồng (+29%).

Riêng tháng 12, doanh thu của các hệ thống được khảo sát dự kiến đạt khoảng 36.208 tỷ đồng, mức cao nhất trong quý IV. Thương mại điện tử tiếp tục là động lực chính kéo doanh thu toàn nhóm tăng trưởng. Theo cơ quan quản lý, hai sàn trực tuyến đóng góp khoảng 82% mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát.

Khi người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm trực tuyến, các nhà bán lẻ truyền thống cũng phải tăng tốc để giữ chân khách hàng.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình xúc tiến thương mại trong quý IV. Tổng cộng có khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà được triển khai, bên cạnh 61 chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Thành phố cũng kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại cùng 16 kênh livestream bán hàng. Tổng lượng người tham gia và tiếp cận các hoạt động này ước đạt 7,8 triệu lượt.

Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu ước đạt 32.392 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình giảm giá của doanh nghiệp đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng, còn giao dịch qua các nền tảng thanh toán và thương mại điện tử đạt khoảng 19.859 tỷ đồng.

Mùa mua sắm quy mô lớn tạo sức bật tăng trưởng

Không dừng ở việc khuyến khích doanh nghiệp tung ưu đãi, TP.HCM đang tìm cách kết nối các hoạt động mua sắm với du lịch, giải trí và thanh toán số thông qua chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 mang thương hiệu "Vibrant HCMC".

Theo kế hoạch, trong tháng 12, Sở Công Thương triển khai chiến dịch truyền thông "Shopping Season in Vibrant HCMC", với lễ kích hoạt tại Công viên Lam Sơn, 5 cụm không gian trải nghiệm và hệ thống điểm chạm QR tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, địa điểm công cộng và đầu mối giao thông.

Chiến dịch đặt mục tiêu có tối thiểu 10.000 điểm chạm QR và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các điểm bán. Thông qua một mã QR thống nhất, người tiêu dùng có thể tìm kiếm địa điểm mua sắm, chương trình khuyến mại, ưu đãi thanh toán và các hoạt động trải nghiệm.

Các hoạt động này cũng được kết nối với Festival OCOP, Vietnam Expo, Giải Marathon, Tuần lễ Du lịch và chuỗi sự kiện chào năm mới 2027.

TP.HCM kỳ vọng sự kết hợp giữa mua sắm và các hoạt động văn hóa, du lịch sẽ khiến người dân, du khách dành nhiều thời gian hơn cho các trải nghiệm và chi tiêu, qua đó đưa thương mại - dịch vụ trở thành một trong những động lực quan trọng giúp thành phố tăng tốc trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Thay vì chỉ kéo khách đến một trung tâm thương mại hay một hội chợ cụ thể, thành phố kỳ vọng sự kết hợp giữa mua sắm và các hoạt động văn hóa, du lịch sẽ khiến người dân, du khách dành nhiều thời gian hơn cho các trải nghiệm và chi tiêu tại địa phương.

Đây cũng là cách mở rộng phạm vi hưởng lợi từ mùa mua sắm cuối năm, khi doanh thu không chỉ tập trung ở các nhà bán lẻ mà còn lan sang lĩnh vực ăn uống, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ giải trí.

Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ gần 14% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, tiêu dùng nội địa được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Khi sức mua được cải thiện, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng đơn hàng, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan. Hiệu ứng lan tỏa từ tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, du lịch và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Với những tín hiệu tích cực từ doanh thu bán lẻ, thương mại điện tử và sự tham gia ngày càng nhiều của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm với nhiều kỳ vọng. Các chương trình kích cầu được triển khai đồng bộ trong tháng 11, tháng 12 và dịp Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục tạo thêm sức bật cho tiêu dùng, góp phần đưa thương mại - dịch vụ trở thành một trong những động lực quan trọng giúp thành phố tăng tốc trong những tháng cuối năm.