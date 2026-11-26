Ngày 25/11, tại Nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Các cửa van tại hệ thống cống kiểm soát triều được vận hành, ngăn nước triều từ sông xâm nhập vào khu vực nội đô TP.HCM.

Sau khi các bộ phận kỹ thuật xác nhận hệ thống sẵn sàng, lãnh đạo tập đoàn phát lệnh vận hành. Những cánh cửa van khổng lồ từ từ hạ xuống, ngăn dòng nước triều từ các sông lớn xâm nhập vào hệ thống kênh, rạch nội đô.

Tại Nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, đội ngũ kỹ thuật theo dõi quá trình vận hành hệ thống.

Việc vận hành đồng bộ các cống kiểm soát triều, kết hợp hệ thống quan trắc và điều khiển tập trung, nhằm kiểm chứng khả năng bảo vệ khu vực nội đô TP.HCM trước đợt triều cường dâng cao. Đây cũng là bước đánh giá khả năng phối hợp của toàn hệ thống, từ các cống kiểm soát triều, trạm bơm, đê bao đến trung tâm điều hành, qua đó hoàn thiện quy trình điều tiết nước trước khi công trình được đưa vào khai thác ổn định.

Nhân viên và kỹ sư vận hành, theo dõi quá trình đóng cửa van ở bên trong nhà điều hành.

Trước đó, từ chiều 23 đến 24/11, dự án đã vận hành thử nghiệm trong điều kiện triều cường dâng cao. Hệ thống cống kiểm soát triều bước đầu phát huy hiệu quả ngăn nước từ các sông lớn xâm nhập vào kênh, rạch nội đô. Tại các cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định…, việc đóng cửa van tạo ra sự chênh lệch mực nước giữa phía sông và khu vực bên trong được bảo vệ.

Các cống ngăn triều được vận hành từ Nhà quản lý trung tâm qua hệ thống giám sát và điều khiển tự động SCADA.

Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA được ví như “bộ não” của toàn dự án, đặt tại Nhà quản lý trung tâm cống Mương Chuối. Thông qua kết nối với 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành.

Cống Mương Chuối có 4 cửa van chính và 2 cửa âu thuyền. Với khẩu độ 160 m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống 8 cống kiểm soát triều thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group, hệ thống được thiết kế với 4 mục tiêu chính gồm ngăn triều, hỗ trợ bơm tiêu thoát nước, điều tiết và giữ nước nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời ngăn xâm nhập mặn vào khu vực nội đồng.

Toàn hệ thống có khả năng điều tiết và lưu giữ khoảng 76–80 triệu m³ nước. Riêng hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120 m³/giây, hỗ trợ tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Ông Nguyễn Tâm Tiến cam kết khi hệ thống công trình được vận hành đồng bộ, toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi bảo vệ của dự án sẽ không còn bị ngập do triều cường.

Đối với tình trạng ngập do mưa, ông Tiến cho biết hệ thống có khả năng bảo đảm khu vực dự án không bị ngập khi lượng mưa dưới 100 mm, với điều kiện hạ tầng thoát nước nội đô được kết nối đồng bộ, thông suốt, bảo đảm nước mưa từ các tuyến đường được dẫn về hệ thống trạm bơm.

TP.HCM vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều 10.000 tỷ đồng

Theo thiết kế, khoảng 570 km² khu vực trung tâm TP.HCM với hơn 6,5 triệu dân sẽ được bảo vệ trước tình trạng ngập do triều cường. Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều khu vực thuộc các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Sau giai đoạn vận hành thử, đội ngũ kỹ thuật sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo các kịch bản vận hành để tiếp tục điều chỉnh phương án phù hợp với đặc điểm thủy văn từng mùa. Trong thời gian tới, hệ thống cũng sẽ được nghiên cứu vận hành vào ban đêm.

Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến 28/11, nhà đầu tư dự kiến tổ chức cho người dân tham quan, tìm hiểu các công trình cống ngăn triều. Sau đó, các đơn vị tiếp tục diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật, chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án dự kiến trong tháng 12/2026.