TP.HCM vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều 10.000 tỷ đồng
Hệ thống cống ngăn triều 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM chính thức vận hành liên hoàn, kiểm chứng khả năng ngăn nước từ các sông lớn, bảo vệ khoảng 570 km² khu vực trung tâm với hơn 6,5 triệu dân trước nguy cơ ngập do triều cường.
Ngày 25/11, tại Nhà quản lý trung tâm cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.
Sau khi các bộ phận kỹ thuật xác nhận hệ thống sẵn sàng, lãnh đạo tập đoàn phát lệnh vận hành. Những cánh cửa van khổng lồ từ từ hạ xuống, ngăn dòng nước triều từ các sông lớn xâm nhập vào hệ thống kênh, rạch nội đô.
Việc vận hành đồng bộ các cống kiểm soát triều, kết hợp hệ thống quan trắc và điều khiển tập trung, nhằm kiểm chứng khả năng bảo vệ khu vực nội đô TP.HCM trước đợt triều cường dâng cao. Đây cũng là bước đánh giá khả năng phối hợp của toàn hệ thống, từ các cống kiểm soát triều, trạm bơm, đê bao đến trung tâm điều hành, qua đó hoàn thiện quy trình điều tiết nước trước khi công trình được đưa vào khai thác ổn định.
Trước đó, từ chiều 23 đến 24/11, dự án đã vận hành thử nghiệm trong điều kiện triều cường dâng cao. Hệ thống cống kiểm soát triều bước đầu phát huy hiệu quả ngăn nước từ các sông lớn xâm nhập vào kênh, rạch nội đô. Tại các cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định…, việc đóng cửa van tạo ra sự chênh lệch mực nước giữa phía sông và khu vực bên trong được bảo vệ.
Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA được ví như “bộ não” của toàn dự án, đặt tại Nhà quản lý trung tâm cống Mương Chuối. Thông qua kết nối với 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành.
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group, hệ thống được thiết kế với 4 mục tiêu chính gồm ngăn triều, hỗ trợ bơm tiêu thoát nước, điều tiết và giữ nước nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời ngăn xâm nhập mặn vào khu vực nội đồng.
Toàn hệ thống có khả năng điều tiết và lưu giữ khoảng 76–80 triệu m³ nước. Riêng hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120 m³/giây, hỗ trợ tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Đối với tình trạng ngập do mưa, ông Tiến cho biết hệ thống có khả năng bảo đảm khu vực dự án không bị ngập khi lượng mưa dưới 100 mm, với điều kiện hạ tầng thoát nước nội đô được kết nối đồng bộ, thông suốt, bảo đảm nước mưa từ các tuyến đường được dẫn về hệ thống trạm bơm.
Theo thiết kế, khoảng 570 km² khu vực trung tâm TP.HCM với hơn 6,5 triệu dân sẽ được bảo vệ trước tình trạng ngập do triều cường. Phạm vi hưởng lợi của dự án bao gồm nhiều khu vực thuộc các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.
Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến 28/11, nhà đầu tư dự kiến tổ chức cho người dân tham quan, tìm hiểu các công trình cống ngăn triều. Sau đó, các đơn vị tiếp tục diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật, chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án dự kiến trong tháng 12/2026.
Nguồn An ninh mạng Việt Nam: https://tapchianninhmang.vn/tp-hcm-van-hanh-lien-hoan-he-thong-ngan-trieu-10-000-ty-dong