TP.HCM vận hành khu đóng gói bán dẫn dùng chung

Các giáo viên trung tâm đào tạo SHTP đang thực hành trên dây chuyền đóng gói và kiểm thử vi mạch. (Ảnh: SHTP)

Ngày 23/10, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) tổ chức khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch (SHTP ATP Lab), nhân dịp kỷ niệm 24 năm thành lập Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Xưởng do Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM chủ trì quản lý, phối hợp với Trường Cao đẳng Khoa học Công nghệ TP.HCM và các đối tác chuyên ngành vận hành.

Cơ sở được hình thành từ 13 mô-đun máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền đóng gói và kiểm thử vi mạch do Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) trao tặng. Hệ thống được bố trí trong không gian thực hành có phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO 8, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hoạt động đào tạo bán dẫn.

Điểm đáng chú ý tại SHTP ATP Lab là cụm dây chuyền đóng gói chip Flip-Chip Ball Grid Array (FCBGA), gồm 10 máy tự động hóa, thực hiện các công đoạn từ nạp khay, cấp chất trợ hàn, gắn chip đến kiểm tra quang học, gia nhiệt tạo mối hàn, phân loại và hoàn thiện sản phẩm.

Thông qua hệ thống này, sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình đóng gói vi mạch, thực hành vận hành thiết bị, theo dõi các thông số kỹ thuật và kiểm soát chất lượng trong môi trường công nghiệp.

Bên cạnh dây chuyền đóng gói, xưởng được trang bị hệ thống kiểm thử tự động Advantest T2000 kết hợp thiết bị Handler Delta Pyramid 6200, phục vụ đo các tham số điện và đánh giá chức năng vi mạch.

Hệ thống kiểm tra quang học ICOS CI-T130 ứng dụng công nghệ thị giác máy tính, cho phép phát hiện những khuyết tật ngoại quan như vết nứt, lỗi hàn và các vấn đề liên quan đến bề mặt, mã khắc trên chip.

Việc kết hợp các thiết bị đóng gói và kiểm thử giúp người học tiếp cận những công đoạn quan trọng trong giai đoạn hậu kỳ của quy trình sản xuất bán dẫn, thay vì chỉ thực hành trên phần mềm mô phỏng.

Theo định hướng của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, SHTP ATP Lab được phát triển theo mô hình phòng thực hành dùng chung, phục vụ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục tích hợp mô-đun thực hành vào chương trình giảng dạy, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng giảng viên và nâng cao kỹ năng cho kỹ sư, kỹ thuật viên.

Nội dung đào tạo tập trung vào các vị trí liên quan đến quy trình lắp ráp, đóng gói, đo kiểm, quản lý chất lượng và vận hành, bảo trì thiết bị bán dẫn. Ngoài đào tạo, xưởng còn được định hướng phục vụ nghiên cứu ứng dụng và các dự án hợp tác với doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 5/5/2026, Intel thông báo hoàn tất bàn giao tổng cộng 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi chuyển đổi công năng từ thiết bị sản xuất sang phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Riêng các thiết bị dành cho SHTP ATP Lab được vận chuyển về Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM trong tháng 8/2026 để tiến hành lắp đặt và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào hoạt động.

Việc khai thác thiết bị công nghiệp trong đào tạo được kỳ vọng giúp sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên làm quen với quy trình sản xuất thực tế, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp bán dẫn.