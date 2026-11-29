Chặn dòng triều, đường phố khô ráo

Trưa 25.11, toàn bộ 8 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định được vận hành liên hoàn lần đầu tiên.

Cống Mương Chuối sau khi đóng van kiểm soát triều. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Tại cống Mương Chuối - công trình lớn nhất với khẩu độ 160m - cửa van nặng hơn 300 tấn được đóng để ngăn nước triều từ sông Soài Rạp vào hệ thống kênh rạch bên trong. Sau khoảng 45 phút, các cửa van hoàn tất quá trình vận hành theo phương án.

Trong các đợt vận hành thử trước đó, khi mực nước triều bên ngoài vượt 1,8m, hệ thống duy trì chênh lệch mực nước trong và ngoài vùng bảo vệ trên 80cm. Một số tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường như Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình được ghi nhận khô ráo.

Hệ thống hướng tới kiểm soát ngập do triều cho khu vực khoảng 570km2, bảo vệ hơn 6,5 triệu người. Ngoài 8 cống chính, dự án còn có khoảng 6km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ và hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120m3/giây.

Không phải cứ đóng cống là hết ngập

Hiệu quả bước đầu của hệ thống chủ yếu thể hiện ở khả năng ngăn nước triều từ bên ngoài. Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group, công trình còn có nhiệm vụ bơm hỗ trợ để đón, thoát nước mưa đô thị ra kênh rạch, nhưng khả năng chống ngập do mưa vẫn phụ thuộc vào hệ thống thoát nước và phương án điều tiết nước bên trong vùng bảo vệ.

Các nhà chuyên môn cho rằng, TP.HCM có thể ngăn nước triều từ sông lớn tràn vào, nhưng nước mưa phát sinh bên trong khu vực vẫn phải được thu gom, tiêu thoát. Khi mưa lớn trùng thời điểm triều cao, các trạm bơm tại Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định sẽ hỗ trợ đưa nước ra sông; khi triều rút, cửa van được mở để thoát nước tự nhiên.

Bên cạnh đó, hệ thống chưa thể khép kín mọi hướng nước. Đây là lý do một số khu vực nằm ngoài phạm vi bảo vệ hoặc còn các điểm kết nối chưa hoàn chỉnh vẫn có thể tiếp tục xảy ra ngập khi triều cường hoặc mưa lớn.

Vận hành chính thức từ tháng 12

Toàn bộ hệ thống được điều hành tập trung từ nhà quản lý trung tâm tại cống Mương Chuối thông qua hệ thống SCADA. Dữ liệu mực nước, lượng mưa và trạng thái thiết bị được thu thập tại các điểm quan trắc để phục vụ quyết định đóng, mở cống.

Cơ quan chức năng của TP.HCM cho biết hệ thống SCADA kết nối 19 điểm quan trắc; HĐND TP.HCM thông tin hệ thống kết nối 29 điểm quan trắc. Khi hoàn thiện bài, nên thống nhất con số theo hồ sơ vận hành chính thức của cơ quan quản lý.

Sau đợt vận hành liên hoàn ngày 25.11, các thông số kỹ thuật tiếp tục được rà soát, hiệu chỉnh. Theo thông tin trên báo chí, hệ thống được chuẩn bị để đưa vào khai thác chính thức trong tháng 12.2026.

Với người dân tại những khu vực thường xuyên ngập do triều, việc 8 cống đồng loạt vận hành là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào việc thành phố tiếp tục hoàn thiện các điểm chưa khép kín, nâng năng lực thoát nước và phối hợp vận hành toàn bộ hệ thống đô thị.

Dự án sau 10 năm

Dự án được khởi công năm 2016, nhiều lần gián đoạn dù khối lượng thi công từng đạt hơn 90%. Những vướng mắc liên quan thủ tục pháp lý, hợp đồng BT, thanh toán và nguồn vốn khiến công trình chưa thể vận hành theo kế hoạch ban đầu.

Tổng Giám đốc Trungnam Group Nguyễn Tâm Tiến đã gửi lời xin lỗi người dân vì công trình lỡ hẹn đưa vào vận hành từ năm 2018. Ông cho biết ngoài hai nhiệm vụ chính là ngăn triều và bơm hỗ trợ thoát nước mưa, dự án còn hướng tới tạo không gian trữ nước và ứng phó với các tác động cực đoan của biến đổi khí hậu.