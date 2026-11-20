Với công nghệ 3D Mapping, hình ảnh được căn chỉnh để khi chiếu lên mặt tiền công trình sẽ khớp với từng chi tiết kiến trúc. Ảnh minh hoạ: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại TP HCM, hoạt động trình chiếu sẽ diễn ra vào tối 22/11 ở khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), trong khuôn khổ lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Tiếp đó, tối 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình sẽ diễn ra tại khu vực phía trước Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Với công nghệ 3D Mapping, hình ảnh được căn chỉnh để khi chiếu lên mặt tiền công trình sẽ khớp với từng chi tiết kiến trúc. Chương trình kết hợp hình ảnh chuyển động, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh để truyền tải các giá trị văn hóa và dấu ấn lịch sử một cách trực quan, giàu cảm xúc.

3D Mapping là kỹ thuật trình chiếu hình ảnh khớp với hình dáng và các chi tiết trên bề mặt công trình, tạo cảm giác công trình đang chuyển động hoặc biến đổi.

Để chuẩn bị cho chương trình, việc lắp đặt hệ thống thiết bị được triển khai từ ngày 18 đến 20/11/2026. Chương trình dự kiến sơ duyệt vào tối 20/11 và tổng duyệt vào tối 21/11 trước khi chính thức phục vụ công chúng.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc chọn trụ sở UBND TP HCM và Khách sạn Rex làm địa điểm trình diễn góp phần mở rộng cách công chúng tiếp cận văn hóa trong đời sống đô thị. Bên cạnh sân khấu và không gian triển lãm chuyên biệt, những công trình kiến trúc gắn với diện mạo và ký ức của thành phố cũng trở thành nơi đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn.

Thông qua việc khai thác không gian kiến trúc đặc trưng kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại, TP HCM hướng đến việc đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn đối với người dân, du khách.

Tại Hà Nội, chương trình trình diễn 3D Mapping sẽ diễn ra ở hồ Hoàn Kiếm vào tối 22/11, với hai suất từ 20h đến 20h30 và từ 21h đến 21h30. Hình ảnh trình chiếu trên nền kiến trúc Tháp Rùa kết hợp với nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng để tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Ngày 24 tháng 11 hằng năm chính thức được Quốc hội thông qua là Ngày Văn hóa Việt Nam, và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Hà Anh