TP.HCM ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Theo quyết định, việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 212/2026/NĐ-CP. Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền, tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành và chịu trách nhiệm trước UBND TP về kết quả thực hiện.

TP.HCM uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Sở Xây dựng phải chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; chấp hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên quan đến nội dung được ủy quyền. Đồng thời, Giám đốc Sở Xây dựng không được ủy quyền lại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND TP giao.

UBND TP.HCM có trách nhiệm bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Trường hợp việc ủy quyền dẫn đến cần thay đổi trình tự, thủ tục hoặc thẩm quyền đang được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ động phối hợp tham mưu UBND TP thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Thời gian ủy quyền được thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/10/2026.